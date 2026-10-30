 Μήνυμα της Άννας Βίσση στους θαυμαστές της, με αφορμή το ΟΑΚΑ: «Θα ’μαι πάντα εκεί όσο θα με νιώθετε, θα με πιστεύετε και θα με αγαπάτε» - iefimerida.gr
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Μήνυμα της Άννας Βίσση στους θαυμαστές της, με αφορμή το ΟΑΚΑ: «Θα ’μαι πάντα εκεί όσο θα με νιώθετε, θα με πιστεύετε και θα με αγαπάτε»

Αννα Βίσση ΟΑΚΑ
H μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, 26/09/2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI) – Η ανάρτηση στο Aɴɴᴀ Vɪssɪ Oғғɪᴄɪᴀʟ Fᴀɴ Cʟᴜʙ
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Σχεδόν ένα μήνα μετά την ιστορική της συναυλία στο ΟΑΚΑ, που έφερε την ρήξη με τον Νίκο Καρβέλα, η Άννα Βίσση έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στους θαυμαστές της.

Η δημοφικής τραγουδίστρια σχολίασε μία ανάρτηση στον λογαριασμό της επίσημης κοινότητας των Fannatics στο Instagram, όπου αναρτήθηκε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο από την μεγαλειώδη συναυλία, στο οποία η Αννα Βίσση «συνομιλά» με τον νεότερο εαυτό της, την «Αννούλα» που μόλις είχε ξεκινήσει το τραγούδι.

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«Πάντα θα'μαι εκεί»

Η φωτογραφία συνοδεύοταν από την ερώτηση «Ήσουν κι εσύ στο ΟΑΚΑ;» και Αννα Βίσση άφησε ένα συγκινητικό σχολίο, απευθυνόμενο στους δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές της.

«Κι εγώ ήμουν εκεί και θα ’μαι πάντα εκεί όσο θα με νιώθετε και θα σας νιώθω, όσο θα με πιστεύετε και θα σας πιστεύω, όσο θα με αγαπάτε και θα σας αγαπάω και… όσο θα ’χω φωνή που θα θέλει να τραγουδάει!».

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Η δημοφιλης ταργουδίστρια χρησιμοποίησε στο μήνυμά της λέξεις που παραπέμπουν στους στίχους από δύο μεγάλες και κλασσσικές πλέον επιτυχίες της, το «Εκεί» (του Νίκου Καρβέλα, από τον δίσκο του 1997 «Τραύμα») και το «Όσο έχω φωνή» (του Φίλιππου Νικολάου, από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ με τίτλο «Ναι», το 1980).

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