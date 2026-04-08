Άννα Βίσση: Αυτό το μήνυμα έστειλε ο ιδιοκτήτης του «Hotel Ermou» μετά το τέλος της συνεργασίας τους - iefimerida.gr

Τη μία αλλαγή μετά την άλλη κάνει στην επαγγελματική αλλά και την προσωπική ζωή της η Άννα Βίσση,﻿ και μία από αυτές ήταν η αποχώρησή της από το «Hotel Ermou».

Έπειτα από δέκα χρόνια επιτυχημένων εμφανίσεων στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο, το οποίο αποτελούσε σημείο αναφοράς για τους απανταχού θαυμαστές της Άννας Βίσση, πλέον η Ελληνίδα σταρ θα μετακομίσει στο «Αθηνών Αρένα».

Ο ιστορικός χώρος της αθηναϊκής διασκέδασης έχει περάσει στα χέρια του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, ο οποίος το ανακαινίζει πλήρως, για να υποδεχτεί την κορυφαία καλλιτέχνιδα σε μια νέα εποχή στην καριέρα της.

«Η σχέση και η φιλία μας παραμένουν»

Μετά το μεγάλο φινάλε στο «Hotel Ermou» το περασμένο σαββατοκύριακο, ο επιχειρηματίας Γιάννης Μωράκης θέλησε να αποχαιρετήσει τη φίλη του με μια ανάρτησή του στο Instagram.

O ιδιοκτήτης του «Hotel Ermou» έγραψε στην ανάρτησή του: «10 χρόνια μαζί δεν περιγράφονται εύκολα με λόγια. Είναι ένταση, δημιουργία, εξέλιξη. Η συνεργασία μας με την Άννα ξεκίνησε με το "Hotel Ermou" - έναν χώρο που από το μηδέν δημιουργήθηκε και έγινε σημείο αναφοράς. Περάσαμε πολλές στιγμές. Δύσκολες και όμορφες, με ένταση - αλλά πάντα αληθινές. Και αυτές είναι που μένουν. Ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται εδώ. Με σεβασμό, εκτίμηση και μόνο τα καλύτερα να κρατάμε. Οι δρόμοι μας χωρίζουν επαγγελματικά, αλλά η σχέση και η φιλία μας παραμένουν. Την ευχαριστώ για όσα μοιραστήκαμε και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνει. Με εκτίμηση - και σε ό,τι νέο ξεκινάς, μόνο επιτυχίες».