Η Άννα Βίσση χορεύει με το νέο της τραγούδι -Το αποκάλυψε με ένα βίντεο από την κουζίνα της - iefimerida.gr

Το επόμενο βήμα της στη μουσική αποκάλυψε η Άννα Βίσση με ένα βίντεο μέσα από την κουζίνα της οικίας της, ενώ χορεύει υπό τους ρυθμούς του νέου της τραγουδιού.

Μόλις τέσσερις μέρες μετά το τέλος των εμφανίσεών της στο Hotel Ermou σε μια συνεργασία που κράτησε δέκα χρόνια και πριν μπει στο νέο μεγάλο κεφάλαιο της επαγγελματικής ζωής της, η Άννα Βίσση δείχνει ότι δεν σταματά ποτέ να παράγει και να δημιουργεί.



Άννα Βίσση: Το emoji που ανέβασε στα social media με το κύμα

Η κορυφαία σταρ έχει ήδη ηχογραφήσει το νέο τραγούδι της το οποίο αναμένεται ότι θα κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες ο τίτλος του ολοκαίνουργιου single θα έχει κάτι από… θάλασσα, όπως προδίδει και το emoji που ανέβασε στα social media με το κύμα.

Μετά από μια δεκαετία απόλυτης επιτυχίας, η αυλαία στο Hotel Ερμού έπεσε οριστικά το Σάββατο 4 Απριλίου, μέσα σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης αλλά και αποθέωσης από τους θαυμαστές της.



Η στρατηγική συνεργασία για τα επόμενα χρόνια

Η επόμενη μέρα βρίσκει την Άννα Βίσση σε μια στρατηγική συνεργασία με τη στενή της φίλη, Δήμητρα Κούστα. Οι δύο γυναίκες προχώρησαν στη ίδρυση της Vission Music. Πρόκειται για ένα νέο creative label που θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος για όλες τις παραγωγές, τις κυκλοφορίες και τις διεθνείς συνεργασίες της τραγουδίστριας.

Η επίσημη ανακοίνωση του label ήρθε λίγο μετά την είδηση ότι ο σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, εφοπλιστής Γιάννης Κούστας, αγόρασε το νυχτερινό κέντρο «Αθηνών Αρένα», όπου η Άννα Βίσση θα εμφανίζεται από την επόμενη σεζόν. Είναι πλέον πασιφανές η πρόθεσή της ερμηνεύτριας να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Αθήνας και όχι μόνο.

