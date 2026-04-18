Άννα Βίσση: «Θα σπάσει το ρεκόρ του Νταλάρα από το 1983»-Οι διαφορές τότε και τώρα, σύμφωνα με τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο - iefimerida.gr

Πανικός επικρατεί τις τελευταίες μέρες με τη συναυλία που θα δώσει η Άννα Βίσση τον Σεπτέμβριο στο ΟΑΚΑ, με τα εισιτήρια να έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

Μέχρι χθες, Παρασκευή 17 Απριλίου, η συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου ήταν σχεδόν sold out και μόνο τα εισιτήρια στις κεντρικές κερκίδες είχαν μείνει. Σήμερα, στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σχολίασε τα όσα συμβαίνουν με την προγραμματισμένη συναυλία, τονίζοντας ότι η απόλυτη Ελληνίδα σταρ θα σπάσει το ρεκόρ που κατέχει από το 1983 ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος είχε γεμίσει δύο φορές το ΟΑΚΑ.

Οι τιμές μιας συναυλίας-υπερπαραγωγής

Αρχικά, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Ποσειδώνας Γιαννόπουλος επισήμανε πως οι τιμές των εισιτηρίων δεν είναι παράλογες: «Εντάξει, είναι σχετικά λογικές τιμές, όταν πρόκειται να γίνει μία υπερπαραγωγή. Απ’ ό,τι ακούμε… ένα το κρατούμενο. Υπάρχει ένα κοινό, το οποίο είναι πολύ… του “πουλάω μούρη”. Αυτό το κοινό λοιπόν που “πουλάει μούρη”, ορθώς θα το τιμολογήσεις να πληρώσει 470 ή ό,τι είναι. Θέλω να σου πω ότι τα υψηλά εισιτήρια μου φάνηκαν κι αυτά λογικά».

Ένα ρεκόρ 43 χρόνων και οι διαφορές

Στη συνέχεια, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σημείωσε ότι υπάρχουν πολλές διαφορές στο ΟΑΚΑ και υποστήριξε ότι η Άννα Βίσση θα ξεπεράσει τον Γιώργο Νταλάρα. «Ο Γιώργος Νταλάρας κατέχει το ρεκόρ 43 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά ήταν το '83 που γέμισε δύο φορές το Ολυμπιακό Στάδιο. Βέβαια, να λέμε για τους νεότερους ότι μιλάμε για άλλες συνθήκες τότε. Η χωρητικότητα του Ολυμπιακού Σταδίου στις κερκίδες είναι 80.000. Τότε δεν υπήρχε δυνατότητα τεχνικά και ήταν και επίφοβο να γεμίζουν τον αγωνιστικό χώρο, την αρένα που λέμε. Γιατί τα τεχνικά μέσα, τα ηχητικά, τα φωτιστικά ήταν τέτοια που μπορεί να υπήρχε και κίνδυνος. Υπήρχε πολύ καλώδιο, δεν υπήρχαν ασύρματα μικρόφωνα. Ήταν οι κερκίδες 80.000, το έκανε δύο φορές ο Νταλάρας το '83 και απ’ ό,τι φαίνεται η Άννα θα σπάσει 43 χρόνια μετά το ρεκόρ του πρώην αγαπημένου της», είπε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Δύο ιστορικές βραδιές στο Ολυμπιακό Στάδιο

Το 1983, ο Γιώργος Νταλάρας πέτυχε κάτι μοναδικό για τα μέχρι τότε δεδομένα στη μουσική σκηνή της Ελλάδας. Έδωσε μια ιστορική συναυλία, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά στην προσέλευση του κόσμου που γέμισε ασφυκτικά το Ολυμπιακό Στάδιο. Συνολικά, 160.000 κόσμου αποθέωσαν τον Γιώργο Νταλάρα στις δύο συναυλίες - στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 3 Οκτωβρίου. Στις συναυλίες συμμετείχαν ο Γιάννης Πάριος, η Χάρις Αλεξίου, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης, αλλά και ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου παρακολουθούσαν μεταξύ άλλων ο Βασίλης Τσιτσάνης και η Μελίνα Μερκούρη.

Οι δύο αυτές συναυλίες έγραψαν μουσική ιστορία, με τον ίδιο τον Γιώργο Νταλάρα να έχει δηλώσει: «Αυτό που ήθελα και πέτυχε ήταν να φανεί η αγάπη του λαού μας για το λαϊκό τραγούδι. Βασίστηκα στη σχέση του κόσμου με το λαϊκό τραγούδι και αυτό κερδήθηκε. Δεν ήμουν εγώ ο πρωταγωνιστής, αλλά το κοινό. Ήμουν απλά ο φορέας αυτής της χαράς. Το μέγεθος του χώρου δεν είχε πια καμία σημασία. Και μικρότερος να ήταν και μεγαλύτερος να ήταν, το ίδιο θα συνέβαινε. Ο κόσμος λειτούργησε σαν να ήταν 50 άτομα και όχι 80.000».