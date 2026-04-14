Άννα Βίσση: Η επίσημη ανακοίνωση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ -Πότε ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων - iefimerida.gr

Μετά από τις άκρως επιτυχημένες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση δίνει ραντεβού στο ΟΑΚΑ.



Λίγες ημέρες μετά την αυλαία στο Hotel Ermou, έπειτα από 10 χρόνια, η Άννα Βίσση έδωσε, μέσω επίσημης ενημέρωσης, λεπτομέρειες για τη μεγάλη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου.



Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Πέμπτη και αναμένεται να γίνει πανικός από τους φαν της που ανυπομονούν για τη συναυλία.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Άννα Βίσση βρίσκεται σε φάση ανανέωσης, κλείνοντας ένα ακόμη κεφάλαιο και ανοίγοντας ένα καινούργιο. Τον προηγούμενο μήνα ανακοίνωσε τη δημιουργία δισκογραφικής εταιρείας με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα, ενώ προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις στο ανανεωμένο «Αθηνών Αρένα» που θα γίνει η μουσική της στέγη από τη νέα σεζόν.

Σε λίγες ημέρες, δε, αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο της τραγούδι.

Η ανακοίνωση της Άννας Βίσση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

«Το επόμενο κεφάλαιο δεν είναι απλώς μια συναυλία, είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στον χρόνο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, το Ολυμπιακό Στάδιο δεν θα είναι απλώς ένας χώρος - θα γίνει σύμβολο. Ένας ζωντανός οργανισμός που θα πάλλεται στον εκρηκτικό ρυθμό της Άννας Βίσση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε με την πώληση των εισιτηρίων να ξεκινά την Πέμπτη 16/04 στις 12:00 μ.μ. μέσω της www.ticketmaster.gr

Μετά τις μυθικές βραδιές στο Καλλιμάρμαρο, που ένωσαν χιλιάδες φωνές σε μία, η Άννα επιστρέφει για να ανέβει ακόμη ψηλότερα. Όχι μόνο για να ξεπεράσει τον εαυτό της, αλλά για να ορίσει μια νέα εποχή. Γιατί κάθε της εμφάνιση δεν είναι συνέχεια - είναι εξέλιξη.



Σε αυτή την εξέλιξη, η ΔΕΗ γίνεται ξανά ο καταλύτης που ζωντανεύει το όραμα, συνεχίζοντας την κοινή τροχιά που ξεκίνησε στο Καλλιμάρμαρο. Με την υποστήριξη του κορυφαίου παρόχου ενέργειας της χώρας, η βραδιά μετατρέπεται σε έναν μοναδικά ηλεκτρισμένο παλμό που προμηνύει κάτι το ανεπανάληπτο.

Το ΟΑΚΑ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του. Από στάδιο γίνεται σκηνή, από χώρος γίνεται εμπειρία, από μνήμη γίνεται γιορτή. Και στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης βρίσκεται μια καλλιτέχνιδα που δεν σταματά να επαναπροσδιορίζει τα όρια, παρουσιάζοντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών, με καλλιτεχνικές συμπράξεις-έκπληξη που ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα και καταλύουν τα μουσικά στερεότυπα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με εκατοντάδες τραγούδια που έγιναν ζωές, με καθηλωτικές ερμηνείες που έγιναν στιγμές και με αστείρευτη ενέργεια που δεν γνωρίζει χρόνο, η Άννα δεν ανεβαίνει απλώς στη σκηνή - τη μεταμορφώνει σε ένα «πεδίο» απόλυτης μουσικής εμπειρίας.

Aυτή η νύχτα δεν θα είναι μόνο μια συναυλία.

Θα είναι μια συνάντηση ιστορίας και παρόντος.

Μια ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων.

Ένα γιορτινό ορόσημο, όπου η Άννα και το ΟΑΚΑ γίνονται ένα».