Άννα Βίσση: Μετά τις μεγάλες αλλαγές, εξωτικές διακοπές στο διάσημο νησί Μπόρα Μπόρα - iefimerida.gr

Προκάλεσε βροχή δημοσιευμάτων και σχολίων για τις μεγάλες αλλαγές που έκανε στη ζωή της η Άννα Βίσση, ωστόσο η ίδια χαλαρώνει στο νησί Μπόρα Μπόρα.

Η Ελληνίδα σταρ Άννα Βίσση μονοπώλησε τα Μέσα τις προηγούμενες ημέρες μετά τις τεράστιες αλλαγές που έκανε και τις σχέσεις χρόνων στις οποίες έβαλε τέλος. Ωστόσο, απαλλαγμένη από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, αφού ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στο «Hotel Ermou», ταξίδεψε για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ώστε να βρεθεί κοντά στην κόρη και τα εγγόνια της στην Αμερική για τις ημέρες του Πάσχα.

Πριν από τα οικογενειακά τραπέζια, όμως, φαίνεται ότι πρόσφερε στον εαυτό της λίγες στιγμές χαλάρωσης. Έτσι, σε ένα story της στο Instagram δημοσίευσε μια φωτογραφία της από τη Γαλλική Πολυνησία και συγκεκριμένα τον εξωτικό προορισμό Μπόρα Μπόρα, όπως μας ενημέρωσε.

Με φόντο την καταγάλανη θάλασσα και φορώντας ένα παραδοσιακό κολιέ από λουλούδια, έστειλε το μήνυμά της ότι αναπνέει «fresh summer air…» («φρέσκο καλοκαιρινό αέρα»).