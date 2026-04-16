Άννα Βίσση: Η Δέσποινα Βανδή παίρνει τη θέση της στο «Hotel Ermou»; Η επική κόντρα τους για 25 χρόνια - iefimerida.gr

Η αποχώρηση της Άννας Βίσση από το «Hotel Ermou» έπειτα από δέκα χρόνια φούντωσε τις φήμες για τη «διαδοχή» της από τη Δέσποινα Βανδή.

Έπειτα από 10 χρόνια, η αυλαία για την Άννα Βίσση στο «Hotel Ermou» έπεσε με ένα φινάλε αντάξιο της πορείας που είχε η απόλυτη Ελληνίδα σταρ. Από εκείνη τη στιγμή ήρθε στο προσκήνιο το όνομα της πάλαι ποτέ ανταγωνίστριάς της Δέσποινας Βανδή για να ανέβει στη σκηνή του συγκεκριμένου νυχτερινού μαγαζιού.

Φούντωσαν οι φήμες για τη «διαδοχή»

Στις αρχές Μαρτίου, στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» μεταδόθηκαν πληροφορίες που θέλουν τη Δέσποινα Βανδή να είναι το νέο πρόσωπο του κέντρου. Ωστόσο, οι πληροφορίες δεν είχαν επιβεβαιωθεί. Τώρα όμως απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων η Δέσποινα Βανδή δεν διέψευσε αυτό το ενδεχόμενο.

Τι απάντησε η Δέσποινα Βανδή

Η Δέσποινα Βανδή επιστρέφοντας από την Κρήτη όπου πέρασε το Πάσχα, ρωτήθηκε για τις φήμες που τη θέλουν να «μετακομίζει» στο «Hotel Ermou». «Χρόνια πολλά με υγεία, να έχετε μόνο χαρές, αγάπη και καλές στιγμές. Συνεχίζουμε μέχρι τις 23 Μαΐου με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο “Κέντρο Αθηνών”. Οψόμεθα», ήταν η απάντηση της γνωστής τραγουδίστριας.

Η επική κόντρα και οι δηλώσεις-φωτιά

Όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται ξύπνησε μνήμες από την επική κόντρα ανάμεσα στις δύο γνωστές καλλιτέχνιδες. Και μπορεί κάποιοι να επιμένουν ότι επρόκειτο για φήμες, ωστόσο η κόντρα ήταν υπαρκτή και κράτησε παραπάνω από δύο δεκαετίες. Χαρακτηριστικά είναι όσα είχαν ειπωθεί κατά καιρούς από τις ίδιες τις τραγουδίστριες ή από το περιβάλλον τους.

«Άσε τη μαϊμού και να πας στο ορίτζιναλ», φέρεται να είχε πει ο Νίκος Καρβέλας στον συνθέτη Φοίβο, προσπαθώντας να τον πείσει να αφήσει την πρωτοεμφανιζόμενη τότε Δέσποινα Βανδή και να αναλάβει να γράψει τραγούδια για την Άννα Βίσση.

Αλλά υπήρχαν και εκατέρωθεν δηλώσεις που έριχναν λάδι στη φωτιά. «Η Βίσση είναι 30 χρόνια στο τραγούδι κι εγώ δεν είμαι ακόμα 30 χρονών,» είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Down Town» η Δέσποινα Βανδή. «Τι έχεις να πεις για τη Βανδή που σε αντιγράφει;» είχε ερωτηθεί σε ανύποπτο χρόνο η Άννα Βίσση, για να απαντήσει: «Εύχομαι κάποια στιγμή η Δέσποινα να βρει την ταυτότητά της»

Το 2001 φωτιές άναψε το πανάκριβο φόρεμα του Christian Lacroix, που είχε φορέσει στο εξώφυλλο της «Vogue» η Άννα Βίσση, καθώς με ένα παρόμοιο εμφανίστηκε στην πίστα η Δέσποινα Βανδή, αναζωπυρώνοντας την κόντρα για το ποια φόρεσε το ορίτζιναλ και ποια το «μαϊμού».

Ακολούθησε μια ατάκα του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος είχε πει σε δηλώσεις του: «Η Δέσποινα αντιγράφει χρόνια την Άννα. Είναι η καλύτερη μίμος της και της δίνω συγχαρητήρια», για να μπει το κερασάκι στην τούρτα και να συνεχιστούν οι αντιδράσεις μεταξύ των θαυμαστών των δύο καλλιτεχνών.

Το φιλί της συμφιλίωσης

Ήταν τα Χριστούγεννα του 2020, όταν στο σόου «Just the 2 of us» ο Νίκος Κοκλώνης, η δισκογραφική εταιρεία Panik και ο Γιώργος Αρσενάκος κατάφεραν να φέρουν κοντά τις δυο τους και με ένα φιλί να ξεχάσουν τα παλιά. Στη συνέχεια η μια επισκέφτηκε την άλλη στο μαγαζί που τραγουδούσε, ανέβηκαν μαζί στη σκηνή, φωτογραφήθηκαν μαζί στα καμαρίνια, μίλησαν για τη σχέση τους. Ακόμα και συνεργασία υποσχέθηκαν, όμως αυτή δεν έγινε ποτέ. Μήπως τις δούμε μαζί στη σκηνή του «Hotel Ermou»;