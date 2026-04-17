Ανησυχία για την Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Νοσηλεύεται από τα τέλη Μαρτίου στο νοσοκομείο - iefimerida.gr

Ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση πως η Κριστίνα Άπλγκεϊτ νοσηλεύεται στο Λος Άντζελες.



Η 54χρονη ηθοποιός, η οποία δίνει μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας από τότε που διαγνώστηκε το 2021, εισήχθη στο νοσοκομείο στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με το TMZ. Δεν είναι σαφές αν η φερόμενη νοσηλεία της σχετίζεται με τη συγκεκριμένη πάθηση.



Εκπρόσωπος της Άπλγκεϊτ δήλωσε στο Page Six: ««Δεν έχω κάποιο σχόλιο σχετικά με το αν βρίσκεται στο νοσοκομείο ή για τις ιατρικές θεραπείες που λαμβάνει. Έχει ένα μακρύ ιστορικό περίπλοκων ιατρικών καταστάσεων, για τις οποίες έχει μιλήσει με αξιοσημείωτη ειλικρίνεια, όπως φαίνεται στα απομνημονεύματά της και στο podcast της».



Καθηλωμένη στο κρεβάτι τον περισσότερο καιρό η Κριστίνα Άπλγκεϊτ

Η διάσημη ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για την κατάστασή της, δίνοντας λεπτομέρειες ακόμα και πρόσφατα, τον Φεβρουάριο, αποκαλύπτοντας ότι είναι καθηλωμένη στο κρεβάτι λόγω του πόνου.



Μιλώντας στο περιοδικό People για την κόρη της είχε δηλώσει: «Θέλω να την πηγαίνω εγώ στο σχολείο και στις δραστηριότητές της. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Είναι η μόνη στιγμή που έχουμε μαζί οι δυο μας. Και λέω στον εαυτό μου: "Απλώς πήγαινέ την και γύρνα στο σπίτι για να ξαναπέσεις στο κρεβάτι". Και αυτό κάνω».

Η διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας

Η ηθοποιός της σειράς «Παντρεμένοι με Παιδιά» αποκάλυψε τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας τον Αύγουστο του 2021 με μια συγκινητική ανάρτηση στο X.

«Γεια σας φίλοι. Πριν από μερικούς μήνες διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Ήταν ένα παράξενο ταξίδι. Αλλά έχω δεχτεί τεράστια στήριξη από ανθρώπους που γνωρίζω και που έχουν επίσης αυτή την πάθηση», είχε γράψει τότε.

«Ήταν ένας δύσκολος δρόμος. Αλλά, όπως όλοι ξέρουμε, ο δρόμος συνεχίζεται. Εκτός αν κάποιος ηλίθιος τον μπλοκάρει», συνέχισε. «Όπως είπε ένας φίλος μου που έχει σκλήρυνση κατά πλάκας: "Ξυπνάμε και κάνουμε αυτό που πρέπει". Κι αυτό κάνω κι εγώ. Γι’ αυτό τώρα ζητώ ιδιωτικότητα, καθώς περνάω όλο αυτό. Ευχαριστώ xo.»