Ανησυχία για τον Calvin Klein: Έδειχνε τελείως αποπροσανατολισμένος, κατακεραύνωσαν τον σύντροφό του που δεν τον βοήθησε - iefimerida.gr

Ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές του ο διάσημος σχεδιαστής Calvin Klein, όταν σε μια πρόσφατη έξοδό του έδειχνε αποπροσανατολισμένος.



Ο 83χρονος σχεδιαστής και ο πολύ νεότερος σύντροφός του, το 36χρονο μοντέλο Κέβιν Μπέικερ, βρέθηκαν στο East Village της Νέας Υόρκης την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να γιορτάσουν την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του φωτογράφου της Vogue, Στίβεν Κλάιν.

To βίντεο με τον Calvin Klein και τον σύντροφό του που προκάλεσε ανησυχία

Ένα βίντεο, όμως, από την άφιξή τους στο χώρο της εκδήλωσης προκάλεσε ερωτήματα και ανησυχία στους θαυμαστές του διάσημου σχεδιαστή.



Όπως μπορεί να δει κανείς, ο 83χρονος Calvin Klein φαίνεται να μπερδεύεται από τα φλας των φωτογράφων στην είσοδο της art gallery του Brant Foundation, με συνέπεια να παραπατήσει και να αποπροσανατολιστεί. Μάλιστα, ο σχεδιαστής ακούγεται να λέει «δεν το περίμενα αυτό».

Όσο για τον σύντροφό του, με τον οποίο είναι μαζί τα τελευταία 10 χρόνια, δεν έδειχνε να ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάστασή του, καθώς προχώρησε για να μπει μέσα χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στον Calvin Klein.

Ένας άνδρας ασφαλείας φαίνεται να είναι αυτός που βοήθησε τελικά τον διάσημο σχεδιαστή να ανέβει τα δύο σκαλιά, καθώς παραπάτησε για δεύτερη φορά.



Εκνευρίστηκαν οι θαυμαστές του Calvin Klein με τον σύντροφό του

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες των social media να υποστηρίζουν πως το μοντέλο δεν έδειξε το ενδιαφέρον που θα έπρεπε.



«Ούτε να τον βοηθήσει να ανέβει τα σκαλιά» έγραψε κάποιος, με έναν άλλον να σχολιάζει: «Είναι τόσο αγενές που δεν τον βοήθησε».



«Φαντάζομαι ότι ο Calvin θα το μισούσε αν ο σέξι, νεαρός φίλος του τον αντιμετώπιζε σαν ανήμπορο γέροντα» πρόσθεσε ένας άλλος, με έναν τέταρτο να αναφέρει: «Ο Κέβιν κάνει απλώς τη δουλειά του ως όμορφος συνοδός».