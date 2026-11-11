Η Ανδρομάχη για τις κρίσεις πανικού πάνω στη σκηνή: «Από τα γόνατα και κάτω ένιωθα ότι είχα παγώσει και ότι θα πέσω» - iefimerida.gr

Η Ανδρομάχη Δημητροπούλου μίλησε πρώτη φορά για το διαζύγιό της με τον Γιώργο Λιβάνη, λέγοντας πως ήταν μια απόφαση που πάρθηκε μετά από αρκετή σκέψη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η τραγουδίστρια Ανδρομάχη περιέγραψε τις κρίσεις πανικού που βίωσε πάνω στη σκηνή, εξηγώντας πως ένιωθε το σώμα της να παγώνει και είχε την ανάγκη να εξαφανιστεί, κάτι που συνέβη αρκετές φορές εκείνη την περίοδο.

Το διαζύγιο ήταν μια συνειδητή απόφαση μετά από ώριμη σκέψη, με βασικό κριτήριο το καλό του παιδιού. Η ίδια τόνισε πως αδιαφόρησε πλήρως για την κοινή γνώμη, κάνοντας αυτό που θεωρούσε σωστό για την οικογένειά της.

Η σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη παραμένει άριστη και οι δυο τους είναι αγαπημένοι παρά τον χωρισμό. Η ίδια ξεκαθάρισε πως η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη και το σημαντικότερο είναι ότι το παιδί τους παραμένει καλά.

Ο γιος τους, λόγω της πολύ μικρής του ηλικίας, δεν έχει αντιληφθεί την αλλαγή στη σχέση τους. Αυτός ήταν και ο λόγος που προχώρησαν τώρα, ώστε να εγκλιματιστεί ομαλά, συνεχίζοντας να δέχεται αγάπη και από τους δύο.

Όπως ανέφερε η τραγουδίστρια σκέφτηκαν τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, το οποίο παίρνει και από τους δύο αγάπη, καθώς και οι δυο τους παραμένουν αγαπημένοι.

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Παράλληλα περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα λόγω της πίεσης που αισθανόταν και πώς την επηρέασε στη δουλειά της.

Ανδρομάχη: «Άνοιξε η πόρτα και εξαφανίστηκα»

Η ερμηνεύτρια έδωσε συνέντευξη στο κανάλι του Γιώργου Γιαννούλια στο Youtube και αρχικά μίλησε για τις κρίσεις πανικού: «Έπαθα κρίση πανικού πάνω στη σκηνή. Από τα γόνατα και κάτω ένιωθα ότι είχα παγώσει και ότι θα πέσω. Έκανα υπομονή και μόλις βγήκε ο Θοδωρής Φέρρης είπα πως όταν ανοίξει η πόρτα θα φύγω. Και άνοιξε η πόρτα και εξαφανίστηκα. Το έπαθα αρκετές βραδιές εκείνο το διάστημα. Ήταν κακό το mood...».

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«Όλα για καλό γίνονται»

Στη συνέχεια, η Ανδρομάχη εξομολογήθηκε πως το διαζύγιο ήρθε μετά από ώριμη σκέψη: «Πάντα μια οποιαδήποτε απόφαση θέλει σκέψη, τα βάζεις κάτω, τα ζυγίζεις και όταν μιλάμε για το κομμάτι γάμος, σκέφτεσαι τι είναι πρώτα καλύτερο για το παιδί σου και μετά τι καλύτερο και για τους δύο και προχωράς όπως πρέπει να προχωρήσεις, όσο δύσκολο και να είναι. Στην Ελλάδα είναι πάντα έντονο το “τι θα πει ο κόσμος”, αλλά δεν υπήρξε καν αυτή η σκέψη. Αδιαφορία και κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Όλα για καλό γίνονται».

Τέλος εξήγησε ότι η σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη παραμένει πολύ καλή, ενώ σε ότι αφορά τον γιο τους, επισήμανε πως λόγο της ηλικίας που είναι δεν έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί: «Όλα είναι καλά τώρα, είμαστε αγαπημένοι, το παιδάκι μας είναι καλά. Τέλος. Δεν νομίζω να το ξέρει και αυτή η σκέψη επικράτησε κιόλας γιατί είναι μικρούλης και θα εγκλιματιστεί πολύ εύκολα. Είναι ένα μωρό που παίρνει τόση αγάπη».

