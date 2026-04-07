Ανδρομάχη: «Έχω απιστήσει σε σχέση μου. Έχει συμβεί, είναι μια βλακεία» - iefimerida.gr

Για το ατόπημα της απιστίας μίλησε η Ανδρομάχη, η οποία, αφού ομολόγησε πως έχει συμβεί, το θεώρησε βλακεία, εξηγώντας και τους λόγους εκείνης της επιλογής.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με λεπτομέρειες για το πώς βίωσε μια παλαιότερη σχέση της, αποκαλύπτοντας πως είχε εγκλωβιστεί, καθώς της πήρε δύο χρόνια για να αποφασίσει τον οριστικό χωρισμό.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανδρομάχη: «Απλά, εκεί είχα πάθει αυτό το σύνδρομο…»

«Έχω απιστήσει σε σχέση μου. Έχει συμβεί, είναι μια βλακεία. Απλά, εκεί είχα πάθει αυτό το σύνδρομο του “δεν μπορώ να φύγω”. Ήθελα δύο χρόνια να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Είχα ζήσει το χωρισμό των γονιών μου με αυτόν τον άνθρωπο. Μου φαινόταν γελοίο, ένιωθα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν τον άνθρωπο» εξομολογήθηκε μιλώντας στο vidcast Daily Kous Kous, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Happy Day».

Δείτε το βίντεο

«Είμαι δοτική, στοργική, είμαι και κτητική»

Στη συνέχεια, η Ανδρομάχη περιέγραψε πώς συμπεριφέρεται όταν είναι σε σχέση: «Αν εξαιρέσω αυτό το γεγονός, επειδή είμαι πολύ εντάξει τύπος, με την υπομονή μου, είμαι δοτική, είμαι στοργική, είμαι και κτητική. Δεν μπορώ εσύ τσιριτσάτζουλες κι εγώ εδώ… Να είμαι κι εγώ τσιριτσάτζουλα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης παντρεύτηκαν τον περασμένο Οκτώβριο. Το ζευγάρι επέλεξε να πραγματοποιήσει μια διπλή τελετή, καθώς μαζί με τον θρησκευτικό τους γάμο βάφτισαν και τον γιο τους, ο οποίος πήρε το όνομα Γεράσιμος.