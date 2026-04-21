Ανδρομάχη: «Όταν έφευγα από τις ζωές κάποιων ανθρώπων έβλεπα λίγο να καταστρέφονται μετά» - iefimerida.gr

Για το αν έχει πληγωθεί ή αν έχει πληγώσει στις σχέσεις της απάντησε η Ανδρομάχη, ενώ μίλησε ακόμα και για καταστροφικές καταστάσεις για κάποιους ανθρώπους.

Μέσα από ένα σύντομο βίντεο, η τραγουδίστρια υποστήριξε πως ύστερα από την απομάκρυνσή της από τη ζωή ορισμένων ανθρώπων, ακολούθησαν δύσκολες καταστάσεις για εκείνους, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η ίδια δεν έφερε ποτέ κάποια ευθύνη.

Η Ανδρομάχη παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast Daily Kous Kous και, μεταξύ άλλων, απάντησε σε Q&A για τις σχέσεις. Μάλιστα, παρομοίασε τον εαυτό της με ένα «ανοιχτό βιβλίο», το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους άλλους να τη γνωρίσουν πραγματικά.

Ανδρομάχη: «Συνέβαινε, δεν ξέρω γιατί»

Η ίδια εξήγησε πως, αν και δεν το επεδίωξε, είδε ανθρώπους που υπήρξαν στη ζωή της, μετά την απομάκρυνσή τους, να βιώνουν καταστροφικές -όπως είπε- καταστάσεις.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok του Superfm_radio, η τραγουδίστρια είπε: «Όταν έφευγα από τις ζωές κάποιων ανθρώπων έβλεπα λίγο να καταστρέφονται μετά, όχι επειδή το ευχήθηκα, αλλά συνέβαινε, δεν ξέρω γιατί. Δεν φταίω εγώ. Πληγώθηκαν, αλλά όχι από εμένα», και πρόσθεσε: «Και εγώ έχω πληγωθεί».

Για το πώς συμπεριφέρεται στις προσωπικές της σχέσεις, η Ανδρομάχη απάντησε: «Επειδή είμαι ένα ανοιχτό βιβλίο, σου δίνω την πολυτέλεια να με ζήσεις καλά, να με γνωρίσεις καλά, να ξέρεις πώς νιώθω, πώς μπορεί να αντιδράσω».

Πρόσφατα, η Ανδρομάχη αναφέρθηκε με λεπτομέρειες για το πώς βίωσε μια παλαιότερη σχέση της, αποκαλύπτοντας πως είχε εγκλωβιστεί, καθώς της πήρε δύο χρόνια για να αποφασίσει τον οριστικό χωρισμό: «Έχω απιστήσει σε σχέση μου. Έχει συμβεί, είναι μια βλακεία. Απλά, εκεί είχα πάθει αυτό το σύνδρομο του “δεν μπορώ να φύγω”. Ήθελα δύο χρόνια να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Είχα ζήσει το χωρισμό των γονιών μου με αυτόν τον άνθρωπο. Μου φαινόταν γελοίο, ένιωθα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν τον άνθρωπο» εξομολογήθηκε μιλώντας στο vidcast Daily Kous Kous, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Happy Day».

