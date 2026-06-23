Ο Ανδρέας Φουστάνος προβλέπει επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη: «Όποιοι αγαπάνε αυτό που κάνουν, δεν το αφήνουν εύκολα» - iefimerida.gr

Την τηλεοπτική αποχή της Ελένης Μενεγάκη κλήθηκε να σχολιάσει ο Ανδρέας Φουστάνος,﻿ κάνοντας παράλληλα και μια πρόβλεψη που συνδέεται με τη μεγάλη επιστροφή της.

Ο πλαστικός χειρουργός και κουμπάρος της παρουσιάστριας είπε ότι εκείνη πήρε την απόφαση να μείνει για ένα διάστημα μακριά από την τηλεόραση, ενδεχομένως γιατί κουράστηκε ή κούρασε ή επειδή ένιωθε την ανάγκη να προχωρήσει σε μια αλλαγή.

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Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν η αναφορά του Ανδρέα Φουστάνου που παραπέμπει σε επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη στα τηλεοπτικά δρώμενα.

Ανδρέας Φουστάνος: «Μπορεί να κουράστηκε ή να κούρασε»

«Η Ελένη Μενεγάκη μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα, γιατί μπορεί να κουράστηκε ή να κούρασε ή θέλει να κάνει κάποια αλλαγή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε αυτό που κάνουν, δεν το αφήνουν εύκολα», ήταν το σχόλιο που έκανε ο Ανδρέας Φουστάνος στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

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Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο Ανδρέας Φουστάνος αναφέρθηκε στη σύντροφο και συνάδελφό του, Ιωάννα Βασιλάκη, εστιάζοντας στη συνεργασία τους.

«Η συνεργασία, ειδικά η επαγγελματική, είναι μια σχέση πολύ ιδιαίτερη και θέλει να υπάρχει σύμπνοια. Κόντρες υπάρχουν πάντα και μέσα στη δουλειά, και νομίζω ότι αυτά δεν μπορεί να τα αποφύγει κανείς», σημείωσε.

«Δεν ήμουν χαζομπαμπάς ποτέ»

Για τη σχέση του με τις κόρες του, ο Ανδρέας Φουστάνος εξήγησε ότι συνάντησε κάποιες δυσκολίες λόγω των διαφορετικών προτεραιοτήτων τους: «Δεν ήμουν χαζομπαμπάς ποτέ. Επειδή έχω κόρες, ήταν λίγο δύσκολο ένας μπαμπάς να είναι πολύ κοντά με τις κόρες, λόγω διαφορετικών προτεραιοτήτων που έχει ο καθένας, έτσι; Και ενδιαφερόντων. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε στενές σχέσεις. Τα κορίτσια έχουν πολύ πιο στενή σχέση με τον πατέρα παρά με τη μητέρα».

