Άνδρας που ζει σε μικροσκοπικό σπίτι χωρίς νερό και ρεύμα αποκαλύπτει γιατί εγκατέλειψε την ιδέα να παντρευτεί - iefimerida.gr

Ο Ρόμπιν Γκρίνφιλντ, ο άντρας που έχει γίνει γνωστός για τον λιτό τρόπο ζωής του, έχει προχωρήσει και σε αποφάσεις που δεν αφορούν μόνο στην απομάκρυνση από τα υλικά αγαθά.

Ο ίδιος αποκαλύπτει ότι έχει απομακρυνθεί συνειδητά από τον γάμο, τις ρομαντικές σχέσεις και το σεξ, βασίζοντας αυτές τις αποφάσεις στον τρόπο που αντιλαμβάνεται την αγάπη, τον σκοπό και τη σύνδεση με τον κόσμο. Αφού παρουσίασε στο κοινό την καθημερινότητά του στη μικρή ξύλινη καλύβα του που δεν διαθέτει ούτε τρεχούμενο νερό ούτε ρεύμα, το ενδιαφέρον στράφηκε και στην προσωπική του ζωή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μοιράζομαι αυτόν τον τρόπο ζωής με εκατομμύρια ανθρώπους», λέει ο Γκρίνφιλντ στο PEOPLE, και διευκρινίζει ότι δεν έχει ρομαντικό σύντροφο. Αντίθετα, επιλέγει συνειδητά τη μοναξιά, ενώ βρίσκεται ήδη στον τρίτο χρόνο μιας εξαετούς δέσμευσης αποχής από τη σεξουαλική δραστηριότητα, μία επιλογή που του επιτρέπει να επικεντρωθεί πλήρως στο έργο και την αποστολή του.

Για τον ίδιο, η απομάκρυνση από τις παραδοσιακές σχέσεις δεν σημαίνει απομόνωση, αλλά διεύρυνση της έννοιας της σύνδεσης. «Εξασκώ μια βαθιά σύνδεση πιο καθολικής αγάπης με τη γη, με την ανθρωπότητα και τα φυτά και τα ζώα με τα οποία μοιραζόμαστε αυτό το σπίτι», λέει. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η στάση του απέναντι στις ρομαντικές σχέσεις. «Έχω κάνει μια επιλογή πριν από πολύ καιρό ότι δεν θα παντρευόμουν ποτέ», γράφει ο Γκρίνφιλντ σε ένα προσωπικό δοκίμιο όπου τονίζει ότι δεν επιθυμεί την εμπλοκή θεσμών όπως το κράτος, η θρησκεία ή τα οικονομικά συστήματα στις προσωπικές του σχέσεις. Προτιμά δεσμούς που εξελίσσονται φυσικά, χωρίς προκαθορισμένα πλαίσια. «Δεν θα παντρευτώ ποτέ και είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό», γράφει, εξηγώντας ότι ο γάμος, για αυτόν, δεν ευθυγραμμίζεται με τον τρόπο που προσεγγίζει την αγάπη και τη δέσμευση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όχι και στη δημιουργία οικογένειας

Ανάλογη είναι η στάση του απέναντι στη δημιουργία οικογένειας. Σε ηλικία 25 ετών προχώρησε σε βαζεκτομή, υποστηρίζοντας ότι δεν θέλει να επιβαρύνει μια σύντροφο με τις συνέπειες της αντισύλληψης. Επιπλέον, δηλώνει ότι δεν αισθάνεται την ανάγκη να αποκτήσει παιδιά για να έχει ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία, και επιλέγει αντ’ αυτού να αφιερώσει την ενέργειά του σε δράσεις που συμβάλλουν στην ευημερία των άλλων.

Συνολικά, οι επιλογές του Γκρίνφιλντ αντικατοπτρίζουν μια ζωή σχεδιασμένη με βάση την ανεξαρτησία γεγονός που τον βοηθά να επικεντρωθεί σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο. Αν και αναγνωρίζει ότι ο γάμος και η οικογένεια σημαίνουν πολλά για τον κόσμο, η στάση του δεν έχει σκοπό να αμφισβητήσει αυτούς τους θεσμούς. Αντίθετα, φιλοδοξεί να προσφέρει μια εναλλακτική οπτική, ενθαρρύνοντας τους άλλους να εξετάσουν πιο συνειδητά τις δικές τους αποφάσεις και τον τρόπο ζωής τους.