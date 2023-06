Το «And Just Like That» έκανε πρεμιέρα και μάθαμε γιατί η Κάρι ξαναφόρεσε το iconic νυφικό 14 χρόνια μετά - iefimerida.gr

Ποιος δεν θυμάται το ογκώδες νυφικό Vivienne Westwood που φορούσε η Κάρι Μπράτσο όταν ο Big την άφησε στην εκκλησία στην ταινία Sex and the City του 2008.

Τη θυμόμαστε να τρέχει στους δρόμους του Μανχάταν με το εν λόγω φόρεμα, κρατώντας στα χέρια της τη νυφική της ανθοδέσμη με τα τριαντάφυλλα.

Τώρα, στη νέα σεζόν του And Just Like That που έκανε χτες πρεμιέρα, η Κάρι Μπράτσο αναβίωσε ξανά το διάσημο φόρεμα της Vivienne Westwood και επιτέλους μάθαμε γιατί την είχαμε δει στα γυρίσματα να βγαίνει έξω από το διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη φορώντας το iconic νυφικό που έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στον πρώτο (αποτυχημένο) γάμο της με τον Mr. Big.

