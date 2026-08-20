Η Αναστασία Παντούση βούτηξε στον ποταμό που διασχίζει τη Βέρνη: «Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να βγω» - iefimerida.gr

Φέτος οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ταλαιπωρήσει την κεντρική Ευρώπη και η Αναστασία Παντούση ευρισκόμενη στη Βέρνη δεν δίστασε να βουτήξει στον ποταμό Άαρ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ηθοποιός Αναστασία Παντούση κατά την επίσκεψή της στη Βέρνη, θέλησε να μιμηθεί τους ντόπιους. Αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον ποταμό Άαρ ως μέσο μετακίνησης για την επιστροφή από τη δουλειά στο σπίτι, υιοθετώντας μια τοπική συνήθεια.

Για να πραγματοποιήσει την πλεύση, τοποθέτησε τα προσωπικά της αντικείμενα σε μία αδιάβροχη τσάντα. Στη συνέχεια, εισήλθε στα νερά του ποταμού, ξεκινώντας την ασυνήθιστη διαδρομή της μέσα στην ελβετική πρωτεύουσα.

Κατά τη διαδρομή της στο ποτάμι, γνώρισε νέα πρόσωπα και συζήτησε μαζί τους. Μάλιστα, όπως ανέφερε στην ανάρτησή της, έκανε μια καινούρια φίλη η οποία επέστρεφε και εκείνη στο σπίτι της με τον ίδιο τρόπο.

Μετά την έξοδό της από το νερό, απόλαυσε τοπικές γεύσεις και καφέ. Η εμπειρία την άφησε ενθουσιασμένη, με την ίδια να χαρακτηρίζει τη Βέρνη «όνειρο» και να επαινεί τα πεντακάθαρα νερά του ποταμού.

Η ηθοποιός βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Ελβετίας μαζί με τον σύντροφό της Ιωάννη Παπαζήση και μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από την ξεχωριστή εμπειρία που έζησε.

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Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στη Βέρνη η Αναστασία Παντούση θέλησε να κινηθεί όπως οι ντόπιοι, συνοδεύοντας τους εργαζομένους της πόλης από τη δουλειά προς το σπίτι, όπως ανέφερε.

Αναστασία Παντούση: «Βέρνη, είσαι ένα όνειρο!»

Σύμφωνα με την περιγραφή της, έβαλε τα πράγματά της σε μία αδιάβροχη τσάντα και μπήκε στο νερό, όπου γνώρισε νέα πρόσωπα και συζήτησε μαζί τους κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους.

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Στην ανάρτησή της η Αναστασία Παντούση δημοσίευσε στιγμιότυπα όπου απολάμβανε τον καφέ και τα φαγητά που δοκίμασε, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Είπα να συνοδεύσω τους εργαζομένους της Βέρνης από τη δουλειά προς το σπίτι, κολυμπώντας ή καλύτερα αφήνοντας να μας πάει το ποτάμι. Αγόρασα λοιπόν την αδιάβροχη φούξια τσαντούλα μου, έβαλα μέσα τα πράγματά μου, έκανα την καινούρια μου φίλη που γύριζε στο σπίτι από τη δουλειά και η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να βγω και ας κατέληγα όπου... Βγήκα τελικά μέσα στην τρελή χαρά! Μπύρες, χοτ ντογκ, freddo espresso (παρακαλώ), σαντουιτσάρα με σολομό σε bagel και δημόσια μπαλκονάρα με τραπέζι για πάρτι μας. Καληνύχτααα. Βέρνη, είσαι ένα όνειρο! Σε όλα σου! (Τα νερά πεντακάθαρα και κρυστάλλινα)».

