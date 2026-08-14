Γέννησε η Αναστασία Γιούσεφ -Ανήμερα των γενεθλίων της έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι - iefimerida.gr

Δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο δώρο η Αναστασία Γιούσεφ για τα γενέθλιά της, καθώς έγινε μητέρα φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η χορεύτρια Αναστασία Γιούσεφ έγινε μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Η ίδια ανακοίνωσε την είδηση μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μία εικόνα του νεογέννητου από το μαιευτήριο μαζί με μια συγκινητική λεζάντα.

Ο γιος της γεννήθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου, την ίδια ημέρα με τα δικά της γενέθλια. Σχολίασε πως αποφάσισε να μοιράζονται για πάντα την ίδια ημέρα γιορτής, χαρακτηρίζοντας τη γέννηση ως το δώρο της.

Σε βίντεο που ανήρτησε, μοιράστηκε τις σκέψεις της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Παράλληλα, τους ευχαρίστησε για τη στήριξη που της παρείχαν καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού μέχρι τη γέννηση του παιδιού της.

Δήλωσε πως το συναίσθημα είναι απίστευτο και απερίγραπτο, αν και αισθάνεται πολύ κουρασμένη. Κρατώντας το μωρό της, το χαρακτήρισε το ομορφότερο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσε να έχει λάβει.

Η χορεύτριααποκάλυψε την ευχάριστη είδηση μέσα από story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε μία εικόνα του νεογέννητου μωρού από το μαιευτήριο, συνοδεύοντάς τη με μια συγκινητική λεζάντα.

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Αναστασία Γιούσεφ: «Τελικά, το πήρα το δώρο μου»

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο γιος της γεννήθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου, ανήμερα των γενεθλίων της, σχολιάζοντας πως στο εξής θα γιορτάζουν μαζί: «Τελικά, το πήρα το δώρο μου. Και αποφάσισε να μοιραζόμαστε τα γενέθλιά μας για πάντα».

Σε βίντεο που δημοσίευσε, η χορεύτρια μοιράστηκε τις σκέψεις της με τους διαδικτυακούς της φίλους και τους ευχαρίστησε για τη στήριξή τους σε αυτό το ταξίδι.

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«Τα καλύτερα μόλις ήρθανε, δεν μπορώ να περιγράψω το συναίσθημα, είμαι όμως πολύ κουρασμένη. Είναι απίστευτο, έχω στην αγκαλιά μου το μωρό μου. Το πιο όμορφο δώρο γενεθλίων μου», είπε η Αναστασία Γιούσεφ.

