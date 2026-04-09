Η συγκινητική ανάρτηση του Τζον Τραβόλτα για την κόρη του, Έλα Μπλου, και η κοινή τους ταινία που πάει Κάννες - iefimerida.gr

Ο Τζον Τραβόλτα δεν έκρυψε την περηφάνια του για την κόρη του, Έλα Μπλου, με αφορμή την πρόσφατη εμφάνισή της στα βραβεία Fashion Trust U.S. στο Λος Άντζελες.

Ο ηθοποιός, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη 8 Απριλίου, αποθέωσε την 26χρονη, ενώ παράλληλα έδωσε μια «γεύση» από την επικείμενη συνεργασία τους στη μεγάλη οθόνη.



Τζον Τραβόλτα: «Έχετε το νου σας για την Έλα»

«Τόσο περήφανος για το κοριτσάκι μου Έλα Μπλου στα βραβεία μόδας 2026. Έχετε το νου σας για την Έλα στο σκηνοθετικό μου ντεμπούτο, “Propeller One-Way Night Coach”», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Έλα Μπλου μαγνήτισε τα βλέμματα στην εκδήλωση, επιλέγοντας μια δημιουργία του οίκου Blumarine. Το μαύρο φόρεμα με τον ψηλό λαιμό και τις κομψές φλοράλ λεπτομέρειες την κατέταξε ανάμεσα στις πιο καλοντυμένες της βραδιάς, στην οποία παρευρέθηκαν επίσης ονόματα όπως η Πάμελα Άντερσον, η Ολίβια Γουάιλντ και η Μίντι Κέιλινγκ.



Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Τζον Τραβόλτα

Η νέα ταινία, «Propeller One-Way Night Coach», αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Τραβόλτα και έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για εκείνον. Βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο που έγραψε ο ίδιος το 1997, εμπνευσμένος από το πάθος του για την αεροπορία, το οποίο αρχικά προόριζε για τον γιο του. Η υπόθεση ακολουθεί το ταξίδι ενός νεαρού λάτρη των αεροπλάνων προς το Χόλιγουντ, ενώ η Έλα Μπλου θα ενσαρκώσει τον ρόλο μιας αεροσυνοδού.

Η ταινία θα παρουσιαστεί επίσημα στο Φεστιβάλ Καννών 2026 τον ερχόμενο Μάιο. Αναμένεται να είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Apple TV στις 29 Μαΐου, μόλις μία εβδομάδα μετά τη λήξη του φεστιβάλ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πατέρας και κόρη μοιράζονται το πλατό. Η Έλα Μπλου έχει ήδη στο ενεργητικό της συμμετοχές στις ταινίες Old Dogs και The Poison Rose, ενώ σύντομα θα τους δούμε ξανά μαζί στο θρίλερ «Black Tides», όπου θα συμπρωταγωνιστούν με τη Μελίσα Μπαρέρα.

