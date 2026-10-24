Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στο Μαρακές -Της έφτιαξαν καπουτσίνο με το πρόσωπό της, δείτε φωτό - iefimerida.gr

Στο Μαρακές βρίσκεται η Άννα Βίσση, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από την παρουσία της στην πόλη του Μαρόκου.

Η τραγουδίστρια εμφανίζεται φορώντας ένα μαύρο καπέλο, κρατώντας μια κούπα καφέ, στην οποία αποτυπώνεται η μορφή της. «Τι ιδιαίτερη υποδοχή στο Μαρακές», έγραψε χαρακτηριστικά στα αγγλικά πάνω στη φωτογραφία, εκφράζοντας την ευχαρίστησή της για την υποδοχή που έλαβε.

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Το story συνοδεύεται από το μουσικό κομμάτι «Marrakesh Moods» του Andrew O'Dermot, δίνοντας έναν τόνο ανατολής και ακολουθεί μια άλλη ανάρτηση όπου η διάσημη τραγουδίστρια καθόταν χαλαρή στον καναπέ του σπιτιού της φορώντας παντόφλες.



Σημειώνεται ότι, η Άννα Βίσση τις περασμένες ημέρες ταξίδεψε έως το Παρίσι για να παρακολουθήσει μια από τις συναυλίες της Σελίν Ντιόν.

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Η διαμάχη με τον Νίκο Καρβέλα και η νέα απαγόρευση

Την ίδια ώρα, η διαμάχη ανάμεσα με τον Νίκο Καρβέλα εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για νέο εξώδικο του συνθέτη προς την τραγουδίστρια.

Όπως γνωστοποιήθηκε, ο Νίκος Καρβέλας ζητά να μην κυκλοφορήσει το άλμπουμ με τίτλο «Τρεις Εποχές», στο οποίο περιλαμβάνονται τραγούδια που έχει γράψει ο ίδιος.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της έντασης που δημιουργήθηκε μετά τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, στις 27 Σεπτεμβρίου.