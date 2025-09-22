Το αναγεννησιακό πάρτι των Νιάρχων στη Ρώμη -Εντυπωσιακά ντυσίματα, χορευτικά σόου, ποιοι πήγαν [εικόνες] - iefimerida.gr

Στη Ρώμη γιόρτασαν για τρίτη φορά τον έρωτά τους ο Νικόλας Νιάρχος και η Μαλού Ντάλα Πίκολα.

Ο 35χρονος ερευνητής δημοσιογράφος και εγγονός του μεγιστάνα Σταύρου Νιάρχου και η Ιταλίδα εικαστικός αποφάσισαν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου και στην πατρίδα της νύφης, ολοκληρώνοντας έτσι την ευτυχία τους.

Μετά τον πολιτικό γάμο στην Ελβετία και τον ορθόδοξο στο καταφύγιο των Νιάρχων στην Ελλάδα, στην καταπράσινη Σπετσοπούλα, το ερωτευμένο ζευγάρι αποφάσισε να παντρευτεί και για τρίτη φορά, στην Ιταλία, με καθολικό γάμο.

Η νύφη ήταν πανέμορφη με λευκό νυφικό με μακριά κάπα, σινιόν κότσο και κρεμαστά σκουλαρίκια ενώ κρατούσε ένα μπουκέτο με κρίνους.

Ο γαμπρός επέλεξε λαδί κοστούμι και γραβάτα ενώ δεν αποχωρίστηκε τα χαρακτηριστικά γυαλιά του.

Φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού από την Ιταλία, την Ελλάδα και αλλού κατέφτασαν στην Αιώνια Πόλη για τους τριήμερους εορτασμούς.

Το παρών έδωσαν τα ξαδέλφια του γαμπρού, Ευγενία, Ηλέκτρα και Σταύρος Νιάρχος με τη σύζυγό του, Ντάσα Ζούκοβα αλλά και η καλή τους φίλη Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες με τον κοινό τους φίλο, τον Αργεντίνο ξενοδόχο Μάρτιν Πακανόφσκι.

Ο καθολικός γάμος τελέστηκε στο ναό που βρίσκεται στην πλατεία Piazza della Minerva, ενώ το ζευγάρι έμεινε στο πολυτελές ξενοδοχείο Orient Express La Minerva Hotel.

Την επόμενη ημέρα, ακολούθησε ένα ιδιαίτερο πάρτι σε λίμνη λίγο έξω από τη Ρώμη με θέμα που έμοιαζε με πίνακα της Αναγέννησης ή και bal masque.

Οι καλεσμένοι επέλεξαν για την περίσταση ιδιαίτερα outfit ενώ χορευτές ντυμένοι πιερότοι έκαναν ένα εντυπωσιακό σόου.

Η Ευγενία Νιάρχου επέλεξε ένα ροζ σύνολο Giambattista Valli με διάφανη φούστα και τοπ από απλικέ λουλούδια, η Ηλέκτρα ένα μαύρο φόρεμα σε διαφάνειες κεντημένο με αστεράκια ενώ η Μαρία Ολυμπία ένα μαύρο με κόκκινες λεπτομέρειες και headpiece λουλούδια στο κεφάλι.

Καλεσμένοι ήταν ακόμη η Έλα Ρόουζ Ρίτσαρντς (εγγονή του Κιθ Ρίτσαρντς), ο Νικολάι φον Μπίσμαρκ (φωτογράφος και σύντροφος της Κέιτ Μος) και ο Χρήστος Λαιμός, της εφοπλιστικής οικογένειας.

Δείτε φωτογραφίες από το γαμήλιο πάρτι του Νιάρχου στη Ρώμη:

