Η δημόσια αναφορά της Σοφίας Μουτίδου στην αυτοκτονία του πρώην συζύγου της -Οι ενοχές και η ψυχοθεραπεία - iefimerida.gr

Η Σοφία Μουτίδου μίλησε χωρίς δισταγμό για τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2015, και για τις ενοχές που «έχει μοιράσει» αυτή η πράξη.

Η γνωστή ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της στην εκπομπή στην οποία συμμετέχει, το «Real View», το βράδυ της Τετάρτης 15 Απριλίου. Όταν μεταδόθηκαν στην εκπομπή τα όσα είπε σε δηλώσεις της η ηθοποιός Ελένη Καστάνη σχετικά με την απώλεια του πατέρα της, η Σοφία Μουτίδου πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία.

«Επειδή έχει αυτοκτονήσει ο άντρας μου, να ξέρετε ότι εμείς οι υπόλοιποι ονομαζόμαστε επιζήσαντες. Είναι σαν δολοφονία του εαυτού. Έχει πάρα πολλές ενοχές. Όταν έγινε αυτό, ήρθε ένας φίλος μου ψυχολόγος και μου είπε ότι η αυτοχειρία είναι μια πράξη που μοιράζει ενοχές και όποιος θέλει παίρνει. Εδώ χάνεται ο άνθρωπός από τροχαίο και νιώθεις υπεύθυνος», ανέφερε αρχικά η Σοφία Μουτίδου. Και πρόσθεσε: «Κάθεσαι και συνδέεσαι και λες “μήπως δεν κατάλαβα;” Αυτή ήταν η στιγμή που μπήκα στον χώρο της ψυχοθεραπείας».

Σοφία Μουτίδου: Είναι η δυσκολότερη περίοδος της ζωής μου

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην σύζυγος της γνωστής ηθοποιού είχε δώσει τέλος στη ζωή του στις 9 Απριλίου 2015, με τις πληροφορίες τότε να αναφέρουν ότι ήταν οικονομικοί οι λόγοι που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα. Λίγους μήνες αργότερα, η Σοφία Μουτίδου είχε παραδεχτεί μιλώντας στην εφημερίδα «Αγορά» πως βίωνε τη δυσκολότερη περίοδο της ζωής της.

«Είναι η δυσκολότερη στιγμή της ζωής μου. Δεν το έχω διαχειριστεί αυτό, κανείς μας δεν είναι καλά. Πήραμε κάποιες πρώτες συμβουλές, τόσο εγώ όσο και το παιδί, από τη Μέριμνα, και θα συνεχίσουμε τις συναντήσεις και τον χειμώνα. Είμαστε σε καλό δρόμο ως προς τη διαχείριση που κάνει το παιδί, αλλά εγώ, δυστυχώς, δεν τα έχω καταφέρει ακόμα», είχε περιγράψει.