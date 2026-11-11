Χαρδαλιάς: Με χρηματοδότηση 10,9 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η επέκταση του αμαξοστασίου του τραμ στο Ελληνικό - iefimerida.gr

Στην παρουσίαση της ολοκληρωμένης επέκτασης του αμαξοστασίου του τραμ στο Ελληνικό, η οποία ενισχύει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες ολόκληρου του δικτύου, παραβρέθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν επίσης ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κώτσηρας και ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος.

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της επέκτασης, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις υλοποίησης, καθώς και η συμβολή της στη συνολική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021-2027, ύψους 10,9 εκατ. ευρώ, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

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Φωτογραφία: Eurokinissi

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στη σημασία της παρέμβασης για την αξιοπιστία των καθημερινών μετακινήσεων, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «ένα έργο που γίνεται μακριά από την αποβάθρα, αλλά έχει σημασία για κάθε επιβάτη». Επεσήμανε ότι με τον στεγασμένο χώρο για 22 επιπλέον οχήματα, τις δύο νέες θέσεις τεχνικού ελέγχου και επισκευής και την αναβάθμιση της ασύρματης επικοινωνίας, «δίνουμε στους ανθρώπους που φροντίζουν τον στόλο περισσότερο χώρο και καλύτερα εργαλεία», ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια και τον συντονισμό των δρομολογίων. Ιδιαίτερα για την ασύρματη επικοινωνία, υπογράμμισε ότι σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, η άμεση επαφή οδηγών και κέντρου ελέγχου επιτρέπει ταχύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό.

Xαρδαλιάς: «Έτσι εννοούμε τη συνέπεια στις δεσμεύσεις μας»

Ο περιφερειάρχης έδωσε έμφαση στη διασφάλιση της χρηματοδότησης, υπενθυμίζοντας ότι το έργο είχε ενταχθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. «Δική μας ευθύνη ήταν να εξασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότησή του θα συνεχιζόταν», τόνισε, επισημαίνοντας ότι στις αρχές του 2024 μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027, με ευρωπαϊκούς πόρους 10,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο.

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«Έτσι εννοούμε τη συνέπεια στις δεσμεύσεις μας. Εξασφαλίζουμε τους πόρους, συνεργαζόμαστε με τους φορείς που υλοποιούν τα έργα και παρακολουθούμε σε κάθε στάδιο την πορεία τους μέχρι την ολοκλήρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι ευρωπαϊκοί πόροι πιάνουν τόπο όταν γίνονται έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Φωτογραφία: Eurokinissi

Συνδέοντας το έργο με τη συνολική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, ο κ. Χαρδαλιάς επανέφερε την ανάγκη ενιαίου μητροπολιτικού σχεδιασμού για όλο το λεκανοπέδιο. «Ως Περιφέρεια Αττικής, διεκδικούμε να αναλάβουμε αυτόν τον ρόλο, με σαφείς αρμοδιότητες και τους αναγκαίους πόρους», σημείωσε, με στόχο αξιόπιστες δημόσιες συγκοινωνίες για όλους. Παράλληλα, επισήμανε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού απαιτεί συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ουσιαστική ενίσχυση των εναλλακτικών επιλογών μετακίνησης απέναντι στο ΙΧ.

Σημειώνεται ότι η επέκταση του αμαξοστασίου στο Ελληνικό αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και ενισχύει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του στόλου των οχημάτων τραμ, ανταποκρινόμενη στις αυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις του δικτύου.

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Φωτογραφία: Eurokinissi

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το πρώτο και μεγαλύτερο σκέλος του έργου, με δικαιούχο την «Ελληνικό Μετρό ΑΕ», περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου μεταλλικού κτιρίου-στεγάστρου, ανοικτού περιμετρικά, διαστάσεων 70 Χ 43 μέτρων, σε παρακείμενη έκταση περίπου 5 στρεμμάτων. Στον νέο χώρο διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες υποδομές για τη στάθμευση 22 επιπλέον οχημάτων τραμ, επεκτείνοντας σημαντικά τη χωρητικότητα του αμαξοστασίου και διευκολύνοντας την αποτελεσματικότερη διαχείριση του τροχαίου υλικού.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων του υφιστάμενου αμαξοστασίου, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νέες επιχειρησιακές ανάγκες. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η κατασκευή δύο νέων ορυγμάτων επίσκεψης και επισκευών, εντός του συνεργείου, που ενισχύουν τις δυνατότητες τεχνικού ελέγχου, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων.

Φωτογραφία: Eurokinissi

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Το δεύτερο σκέλος, με δικαιούχο τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ («Σταθερές Συγκοινωνίες»), αφορά τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του δικτύου τραμ, μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία 136 ασύρματων. Από αυτούς, οι 26 προορίζονται για εγκατάσταση σε οχήματα τραμ, ενώ 90 τοποθετούνται κατά μήκος του δικτύου, εκ των οποίων 74 στο υφιστάμενο τμήμα και 16 στην επέκταση προς τον Πειραιά. Επιπλέον, 20 συσκευές προβλέπονται ως ανταλλακτικός εξοπλισμός, για την υποστήριξη της απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος. Η τηλεπικοινωνιακή αναβάθμιση συμπληρώνεται από ειδική μελέτη ραδιοκάλυψης, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ασύρματης επικοινωνίας και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Με την ολοκλήρωση της επέκτασης του αμαξοστασίου στο Ελληνικό, ενισχύεται μια κρίσιμη υποδομή για τη λειτουργία του τραμ στην Αττική, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες στάθμευσης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων. Πρόκειται για μια επένδυση με σαφές λειτουργικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης των δημόσιων συγκοινωνιών και προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο λεκανοπέδιο.