Την αμοιβή του ανά επεισόδιο αποκάλυψε ο «Μπίλυ» από το «Καφέ της Χαράς»: «Να κάνει 54-57% τηλεθέαση και να μην μπορώ να ζήσω» - iefimerida.gr

Σε αποκαλύψεις για τις απολαβές του στη δημοφιλή σειρά «Το Καφέ της Χαράς» προχώρησε ο Δημήτρης Τσακάλας ο οποίος υποδύονταν τον ρόλο του «Μπίλυ».

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο ηθοποιός Δημήτρης Τσακάλας αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες κατά τον δεύτερο κύκλο της σειράς Καφέ της Χαράς. Η μητέρα του παρενέβη στην παραγωγή, διεκδικώντας για λογαριασμό του μια απαραίτητη αύξηση, καθώς η αμοιβή του δεν επαρκούσε για τα προσωπικά του έξοδα.

Αποκαλύπτει ότι η αρχική του αμοιβή ήταν 140 ευρώ ανά επεισόδιο, δηλαδή 560 ευρώ μεικτά μηνιαίως. Έπαθε σοκ όταν ανακάλυψε αργότερα ότι ο συνάδελφός του Πάρης Σκαρτσολιάς («Μανωλάκης») λάμβανε πολύ υψηλότερο μισθό.

Η παρέμβαση της μητέρας του ήταν πρακτική, ζητώντας από την παραγωγή να καλύπτονται οι βενζίνες για το παλιό του αυτοκίνητο. Ο ίδιος ντρεπόταν να θέσει το ζήτημα, παρά την τεράστια τηλεθέαση της σειράς.

Στον τρίτο κύκλο, η αμοιβή του αυξήθηκε στα 170 ευρώ, ποσό που θεώρησε ανεπαρκές. Για τον λόγο αυτό, περιόρισε τις εμφανίσεις του και ταυτόχρονα ανέλαβε μια δεύτερη εργασία για να μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά.

Ο γνωστός ηθοποιός που αγαπήθηκε από τους τηλεθεατές μέσα από το πετυχημένο τηλεοπτικό σήριαλ, φιλοξενήθηκε στην διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι» στο YouTube.

Ο Δημήτρης Τσακάλας μίλησε ανοιχτά για τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που συνάντησε στο ξεκίνημα της καριέρας του, καθώς η αμοιβή του ανά επεισόδιο δεν επαρκούσε για τα προσωπικά του έξοδα.

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Η παρέμβαση της μητέρας του στο «Καφέ της χαράς»

Όπως περιέγραψε ο ηθοποιός τον δεύτερο χρόνο της σειράς αναγκάστηκε η μητέρα του να παρέμβει στην παραγωγή, διεκδικώντας μια απαραίτητη αύξηση για λογαριασμό του γιου της.

Παράλληλα σημείωσε πως κατά τη διάρκεια του τρίτου κύκλου του σήριαλ, οι αμοιβές δεν ήταν σε καμία περίπτωση αρκετές κάτι που τον οδήγησε στην απόφαση να αναζητήσει άμεσα και δεύτερη εργασία: «Παράλληλα με την τελευταία σεζόν του “Καφέ”, εγώ έπιασα και δουλειά εκτός των γυρισμάτων, γιατί δεν έβγαινα οικονομικά, οπότε έπρεπε να δουλέψω σε μια έξτρα δουλειά. Δεν είχα και πολλά γυρίσματα εγώ την τρίτη χρονιά, γιατί δεν είχα συμφωνήσει να είμαι σε όλα τα επεισόδια, οπότε το συνδύασα κάπως έτσι».

«Έπαιρνα πολύ λιγότερα λεφτά από τον Πάρη»

Στη συνέχεια, μίλησε για την αμοιβή του και εξήγησε πώς ανακάλυψε ότι έπαιρνε πολύ λιγότερα χρήματα σε σχέση με άλλους ηθοποιούς της σειράς: «Ωραία. Θες να γελάσουμε; Λοιπόν, όταν κάποια στιγμή έπεσα σε ένα απόσπασμα της εκπομπής σου, όπου ήταν ο Πάρης, ο Μανωλάκης από το “Καφέ της Χαράς”, και τον ρώταγες για τα λεφτά και είπε το ποσό που είχε πάρει τότε, έπαθα σοκ γιατί ανακάλυψα ότι έπαιρνα πολύ λιγότερα λεφτά από τον Πάρη. Όταν το είχα πει στη Λουιζίδου τότε, την τρίτη χρονιά, μου είχε πει: “Δεν σε πιστεύω”. Της λέω: “Θα σου πω ψέματα;”. Μου έλεγε: “Να δω το δελτίο σου”. Ήταν πολύ λίγα τα λεφτά, εννοώ, ειδικά για εκείνες τις εποχές. Έπαιρνα 140 ευρώ το επεισόδιο, που σε κάποιον τώρα μπορεί να λέει: “Α, πάρα πολλά λεφτά”. Δεν ήταν καθημερινή η σειρά. Ήταν τέσσερα επεισόδια το μήνα, άρα έπαιρνα 560 ευρώ μεικτά. 400 κάτι καθαρά».

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«Έκανε η μάνα μου παζάρια»

Μιλώντας για την επιτυχία που σημείωσε το «Καφέ της Χαράς», ο Δημήτρης Τσακάλας εξήγησε πως εκείνος συνέχιζε να παίρνει λίγα χρήματα και τότε ήταν που η μητέρα του ήρθε σε επικοινωνία με την παραγωγή ζητώντας αύξηση: «Απλά μετά ξέρεις, έκανε και τεράστια επιτυχία όλο αυτό το πράγμα. Οπότε λες: “Ε, δεν γίνεται να είμαι τόσες ώρες εκεί πέρα, να κάνει 54-57% τηλεθέαση και να μην μπορώ να ζήσω”. Και ξέρεις, την πρώτη χρονιά δεν με πολυένοιαζε. Τη δεύτερη, Τρίτη, όμως, πήρα αυτοκίνητο, έπρεπε να βάλω βενζίνες. Τη δεύτερη δεν πήρα αύξηση, έκανα παζάρια, έκανε η μάνα μου ουσιαστικά παζάρια, γιατί ντρεπόμουν να το πω στην παραγωγή, για να μου πληρώνουν τις βενζίνες μου. Γιατί θα πήγαινα με το αυτοκίνητό μου πλέον αφού είχα αμάξι και είχα ένα παλιό Golf του ’85 που έπινε σούπερ βενζίνη και πήγαιναν πάρα πολλά λεφτά».

Η αύξηση των 30 ευρώ ανά επεισόδιο

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι η αμοιβή του αυξήθηκε στην τρίτη σεζόν, αλλά παρέμεινε χαμηλή σε σχέση με τα δεδομένα της εποχής: «Την τρίτη χρονιά μου το ανέβασαν στα 170 και γι’ αυτό είναι που δε συμφώνησα κιόλας να είμαι σε όλα τα επεισόδια. Ήμουν μόνο σε 15 νομίζω την τρίτη χρονιά και έπιασα παράλληλα δουλειά που σου είπα για να βγω οικονομικά. Οπότε ναι, ήταν πολύ λίγα τα λεφτά. Γιατί σκέψου ότι εκείνη την εποχή τα λιγότερα λεφτά που θα έπαιρνε κάποιος με ένα ρόλο σαν το δικό μου ήτανε τουλάχιστον τρία κατοστάρικα καθαρά το επεισόδιο. Ξέραμε εξαρχής ότι ήταν λίγα τα λεφτά που παίρναμε, που έπαιρνα. Να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω τι έπαιρναν οι υπόλοιποι».

