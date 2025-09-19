Αμερικανοί δοκιμάζουν McDonald's στην Ευρώπη για πρώτη φορά -Η απίστευτη αντίδρασή τους - iefimerida.gr

Μια Αμερικανίδα δοκίμασε για πρώτη φορά McDonald’s στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού της και μοιράστηκε την εμπειρία της.

Η Άμπερ Κατσέριεν επισκέφτηκε το Ηνωμένο Βασίλειο με δύο Αμερικανούς φίλους της και αποφάσισαν να δοκιμάσουν πώς είναι το δημοφιλές fast food εκεί.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε η Άμπερ στο TikTok, φαίνεται να μπαίνει στα McDonald’s και να κοιτάζει το μενού στην οθόνη. «Όλα τα αναψυκτικά είναι είτε light είτε χωρίς ζάχαρη και αν θέλεις τα κανονικά, πρέπει να σκρολάρεις μέχρι το τέλος», σχολίασε αρχικά η Άμπερ.

Η εμπειρία των Αμερικανών στα βρετανικών McDonald's

«Και κοστίζουν επίσης περισσότερο, υπάρχει φόρος ζάχαρης εδώ, οπότε αν θέλεις κάτι που περιέχει ζάχαρη, πρέπει να πληρώσεις παραπάνω».

Στη συνέχεια, η Αμερικανίδα TikToker κοίταξε τις επιλογές των γλυκών και παρατήρησε τη γκάμα McFlurry που δεν υπάρχει στις ΗΠΑ.

Τελικά, η Άμπερ κάθισε, πήρε ένα cheeseburger, δάγκωσε μια μπουκιά και μοιράστηκε τις εντυπώσεις της.

«Είναι λίγο λιγότερο αλμυρό. Μπορώ να καταλάβω ότι το φαγητό στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει τόσο αλάτι όσο το αμερικανικό», είπε.

Παρά τη διαφορά, η Άμπερ παραδέχτηκε πως «θα μπορούσα να το συνηθίσω» και ένιωσε ότι δεν ήταν «κακό».

Ένας φίλος της μπερδεύτηκε με τα χάρτινα καλαμάκια και αστειεύτηκε: «Πραγματικά περιμένουν από μένα να πιω το αναψυκτικό μου από αυτόν τον μικροσκοπικό σωλήνα που μοιάζει με ρολό χαρτιού τουαλέτας;».

Δοκίμασε ένα ποτό, το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο για περιορισμένο διάστημα. «Δεν το έχουμε αυτό στην Αμερική», σχολίασε η Άμπερ.

«Τα αναψυκτικά στο Ηνωμένο Βασίλειο μάς στενοχωρούν, γιατί δεν έχουν τη ζάχαρη που έχουμε συνηθίσει», πρόσθεσε.

Αργότερα, η κάμερα δείχνει έναν ειδικό κάδο για ποτά, που επιτρέπει στους πελάτες να αδειάζουν το υγρό και τον πάγο σε ξεχωριστή θήκη πριν πετάξουν το ποτήρι.

«Αυτό είναι στην πραγματικότητα αρκετά βολικό, μου αρέσει», είπε η Άμπερ.

Για επιδόρπιο, η Άμπερ δοκίμασε το Smarties McFlurry, αλλά έσπευσε να διευκρινίσει ότι το γνωστό γλυκό είναι διαφορετικό στην Αμερική.

«Λοιπόν, αυτά δεν είναι αυτό που εμείς αποκαλούμε Smarties στην Αμερική», εξήγησε. «Αυτά μοιάζουν πολύ περισσότερο με M&M’s, τα Smarties στην Αμερική δεν είναι σοκολατένιες καραμέλες. Αλλά φαίνεται ωραίο, ας το δοκιμάσουμε».

Ο φίλος της δοκίμασε άλλη γεύση McFlurry και σχολίασε το χάρτινο κουτάλι. «Εδώ είναι πολύ πιο φιλικοί προς το περιβάλλον από ό,τι είμαστε στην Αμερική», είπε η Άμπερ. Δοκιμάζοντας το παγωτό, είπε: «Νόμιζα ότι ήταν καραμέλα, αλλά είναι κάτι σαν πορτοκάλι. Αρκετά καλό».

Η Άμπερ μοιράστηκε επίσης την άποψή της για τις τηγανητές πατάτες και παρατήρησε ότι είχαν «πολύ λιγότερο αλάτι από αυτό που έχουμε συνηθίσει» και πρόσθεσε: «Είναι απλώς λυπημένες πατάτες χωρίς αλάτι».

Πατάτες και μπέργκερ McDonald's / Φωτογραφία: Unsplash

Αναλογιζόμενη τις διαφορές ανάμεσα στα McDonald’s των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, η Άμπερ δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί οι Βρετανοί θα ήθελαν να φάνε εκεί χωρίς να πάρουν τη «δόση πρόχειρου φαγητού» με πολύ αλάτι και ζάχαρη.

«Ο λόγος που θα πήγαινα στα McDonald’s στην Αμερική είναι επειδή θέλω τη δόση μου από junk food, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει αλάτι στο φαγητό και υπάρχει πολύ λιγότερο λίπος και βούτυρο σε σχέση με το αμερικανικό φαγητό», πρόσθεσε.

«Οπότε ποιο είναι το νόημα να πηγαίνεις στα McDonald’s στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν παίρνεις τη δόση σου από junk food, αλλά δεν είναι και υγιεινό;».

Η ομάδα των Αμερικανών δοκίμασε και μοτσαρέλα sticks με σάλτσα, αλλά η Άμπερ είπε ότι η σάλτσα είχε μια «μεταγευστική οσμή ιδρώτα».

Εν τω μεταξύ, το δημοφιλές μπέργκερ Quarter Pounder χαρακτηρίστηκε «εύγευστο» από έναν από τους φίλους της.