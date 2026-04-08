H Αμάντα Μανωλάκου για τη σκλήρυνση κατά πλάκας: «Το αντιμετώπισα με φόβο για μένα -Δεν μπορούσα να πέσω» - iefimerida.gr

Για θέματα υγείας που προέκυψαν τόσο για την ίδια όσο και για τον σύζυγό της μίλησε η Αμάντα Μανωλάκου και καθώς το πως αντιμετώπισε την σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks εξήγησε πως όλα ξεκίνησαν μετά τη γέννηση του γιου της και εξήγησε πως αν και ένιωσε φόβο, αισθάνθηκε ότι έπρεπε να προστατεύσει την ψυχολογία της, αφού όφειλε να βρίσκεται κοντά στο παιδί της.



«Τη σκλήρυνση κατά πλάκας την απέκτησα μετά τον Σέργιο. Δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο, πρέπει να είσαι καλά. Αντιμετώπισα τη σκλήρυνση με φόβο για μένα, αλλά είπα ότι πρέπει να το αντιμετωπίσω, να κάνω αυτά που μου λένε οι γιατροί, δεν μπορούσα να πέσω, και επίσης να μπορώ να τρέχω και να κυνηγάω τον γιο μου», εξομολογήθηκε η Αμάντα Μανωλάκου στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Στη συνέχεια περιέγραψε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που προέκυψε για τον σύζυγό της, αλλά και σε άλλα ιατρικά θέματα που αντιμετώπισαν και οι δύο σε σύντομο χρονικό διάστημα: «Ο σύζυγός μου είχε πάθει έμφραγμα. Μια παθαίνω κάτι εγώ, μια εκείνος, μετά και οι δυο μαζί. Πρόσφατα έκανε ένα χειρουργείο στο πόδι του, προγραμματισμένο, και μετά από πέντε μέρες έσπασα εγώ το χέρι μου. Αν το καλοσκεφτείς, είναι λίγο τραγελαφικό».



Καταλήγοντας περιέγραψε πώς βιώνει τη μητρότητα και τη συναισθηματική πληρότητα που της προσφέρει ο γιος της: «Είμαι full time μαμά. Το να είσαι μαμά είναι δύσκολο, αλλά παράλληλα υπέροχο. Στο τέλος της ημέρας, ξαπλώνεις να κοιμηθείς και σκέφτεσαι το υπέροχο πλάσμα που κοιμάται στο κρεβάτι του ή δίπλα σου, και νιώθεις πλήρης. Εγώ προσωπικά, νιώθω 100% πλήρης», είπε.

