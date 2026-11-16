The Altruists στο Netflix: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη σειρά για την κατάρρευση του FTX

Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν η σύγχρονη εκδοχή των Μπόνι και Κλάιντ για τη γενιά των Millennials, με την ιστορία τους να μεταφέρεται τώρα στο Netflix.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Δύο απόφοιτοι κορυφαίων πανεπιστημίων, με κοινό όραμα να αλλάξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο της FTX. Η παράνομη χρήση κεφαλαίων οδήγησε στην κατάρρευση του ανταλλακτηρίου, με απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων και τη φυλάκισή τους.

Ο παραγωγός της σειράς, Γκράχαμ Μουρ, αφιέρωσε τέσσερα χρόνια στην έρευνα της υπόθεσης. Μελέτησε χιλιάδες σελίδες δικαστικών πρακτικών και πήρε συνεντεύξεις από πρόσωπα του στενού κύκλου της FTX για να αποδώσει την ιστορία με ακρίβεια.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως «σαιξπηρική τραγωδία», καθώς η καταδίκη του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ βασίστηκε στις καταθέσεις των πιο κοντινών του ανθρώπων. Η πρώην σύντροφός του και οι δύο παιδικοί του φίλοι κατέθεσαν εναντίον του.

Στο καστ της σειράς συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Τζένιφερ Γκρέι και ο Χάντσον Γουίλιαμς. Ο χαρακτήρας του Γουίλιαμς θεωρείται καθοριστικός για την εξέλιξη, καθώς οι ηθικές αποφάσεις γίνονται πιο περίπλοκες στο δεύτερο μισό.

Ο λόγος για τον Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ και την Καρολάιν Έλισον, το ζευγάρι που βρέθηκε στο επίκεντρο του πολύκροτου οικονομικού σκανδάλου της FTX. Η νέα σειρά «The Altruists», που κάνει πρεμιέρα στις 19 Νοεμβρίου, αφηγείται την άνοδο και την πτώση δύο νεαρών που ονειρεύονταν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κατέληξαν να εμπλακούν σε μια υπόθεση απώλειας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Η δραματική σειρά οκτώ επεισοδίων, μεταφέρει στη μικρή οθόνη την αληθινή ιστορία των δύο νεαρών, οι οποίοι διέθεταν εξαιρετικές ικανότητες στα μαθηματικά και επιδίωκαν να αλλάξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τον Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ υποδύεται ο Άντονι Μπόιλ («House of Guinness»), ενώ στον ρόλο της Καρολάιν Έλισον βρίσκεται η Τζούλια Γκάρνερ («Ozark»).

«The Altruists»: Από το όνειρο να αλλάξουν τον κόσμο στο σκάνδαλο της FTX

Οι δύο νεαροί, απόφοιτοι του MIT και του Στάνφορντ αντίστοιχα, γνωρίστηκαν έχοντας κοινές φιλοδοξίες και την πεποίθηση ότι μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο μέσα από την αναμόρφωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ωστόσο, η πορεία τους πήρε εντελώς διαφορετική τροπή. Το 2022, αποκαλύφθηκε η παράνομη χρήση κεφαλαίων, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, με επενδυτές και πελάτες να χάνουν δισεκατομμύρια δολάρια. Και οι δύο κατέληξαν στη φυλακή.

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«Πιστεύω πραγματικά ότι όταν ο Σαμ και η Καρολάιν γνωρίστηκαν για πρώτη φορά, ήταν αφοσιωμένοι και ειλικρινείς αλτρουιστές. Είχαν στραφεί στον χρηματοοικονομικό τομέα με σκοπό να δωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ήταν και οι δύο βίγκαν. Είχαν δεσμευτεί πραγματικά να αφιερώσουν τη ζωή τους στην προσπάθεια να κάνουν τον κόσμο καλύτερο», ανέφερε ο εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, Γκράχαμ Μουρ.

«Μέχρι το τέλος της σχέσης τους, ο ένας είχε μετατρέψει τον άλλον σε έναν άνθρωπο που έκανε ακριβώς το αντίθετο. Αυτή είναι η ιστορία που αφηγούμαστε και είναι εκείνη που πραγματικά μου ραγίζει την καρδιά», πρόσθεσε.

Kάρολαϊν Έλισον

Τέσσερα χρόνια έρευνας για τη μεταφορά της ιστορίας στο Netflix

Ο Γκράχαμ Μουρ αφιέρωσε τέσσερα χρόνια στη μελέτη της υπόθεσης και των γεγονότων που οδήγησαν στην πτώση του ζευγαριού, πραγματοποιώντας εκτενή έρευνα και συνομιλώντας με ανθρώπους από τον στενό κύκλο της FTX, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα που παρουσιάζονται στη σειρά.

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«Ουσιαστικά, έχω αποκτήσει μόνος μου ένα μεταπτυχιακό πάνω στον Σαμ και την Καρολάιν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Εκτός από τη μελέτη περισσότερων από 3.000 σελίδων πρακτικών δικαστηρίου, καθώς και κάθε βιβλίου, άρθρου, συνέντευξης και βίντεο στο TikTok που έχει δημιουργηθεί ποτέ γι' αυτούς, πραγματοποίησα εκτενείς συνεντεύξεις με πολλούς ανθρώπους από τον στενό κύκλο της FTX, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πραγματικών προσώπων που παρουσιάζονται στη σειρά μας. Ωστόσο, για να προστατεύσω τη δημιουργική μου διαδικασία, πρέπει να κρατήσω για τον εαυτό μου τις ταυτότητες των ανθρώπων με τους οποίους μίλησα».

Ο «βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων» και ιδρυτής της FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ / Φωτογραφία: Twitter



Οι καταθέσεις των πιο κοντινών του ανθρώπων και η «σαιξπηρική τραγωδία»

Ένα από τα στοιχεία της υπόθεσης που επηρέασαν ιδιαίτερα τον δημιουργό ήταν οι καταθέσεις ανθρώπων από το στενό προσωπικό περιβάλλον του Μπάνκμαν-Φριντ κατά τη διάρκεια της δίκης του.

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«Το γεγονός ότι ο Σαμ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή, επειδή στη δίκη του οι τρεις πρώτοι μάρτυρες που κατέθεσε εναντίον του η εισαγγελία ήταν η πρώην σύντροφός του, Καρολάιν, και οι δύο καλύτεροι φίλοι του από την παιδική του ηλικία», εξήγησε ο Μουρ, αναφερόμενος σε ένα από τα στοιχεία της υπόθεσης που τον συγκλόνισαν.

«Φανταστείτε να καταθέτουν εναντίον σας αυτοί οι τρεις άνθρωποι, υποστηρίζοντας ότι είστε ένοχος. Έμοιαζε με μια μεγάλη, σαιξπηρική τραγωδία. Γι' αυτό και έπρεπε όλοι οι χαρακτήρες της σειράς να είναι τόσο προσεκτικά αναπτυγμένοι και ολοκληρωμένοι», συμπλήρωσε.

The Altruists / Φωτογραφία: Ricardo Hubbs/Netflix

Το καστ της σειράς και η πρεμιέρα στις 19 Νοεμβρίου

Πέρα από τον Άντονι Μπόιλ και την Τζούλια Γκάρνερ, στο καστ συμμετέχει η Τζένιφερ Γκρέι, γνωστή από την ταινία «Dirty Dancing», η οποία υποδύεται τη μητέρα της Καρολάιν Έλισον.

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Στη σειρά εμφανίζεται επίσης ο Χάντσον Γουίλιαμς («Heated Rivalry»), στον ρόλο του Ντάνκαν Ράινγκανς-Γιου, του οποίου το επενδυτικό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου (hedge fund) έλαβε 400 εκατομμύρια δολάρια από την FTX.

Σύμφωνα με τον Γκράχαμ Μουρ, ο συγκεκριμένος χαρακτήρας αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην εξέλιξη της ιστορίας.

«Συμβάλλει καθοριστικά στη μετάβαση της ιστορίας μας στο δεύτερο μισό της, όπου οι ηθικές αποφάσεις όλων γίνονται πολύ πιο περίπλοκες», ανέφερε.

Το «The Altruists» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στο Netflix.

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