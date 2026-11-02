Η αλλαγή στη στάση ζωής από τη Λένα Μαντά: «Πάρα πολύ τον βασάνισα τον εαυτό μου -Προσπαθώ να ξεφορτώνομαι τα πρέπει» - iefimerida.gr

Η απώλεια του συζύγου της ήταν η αφορμή και το έναυσμα προκειμένου η Λένα Μαντά να αρχίσει να αντιμετωπίζει τον εαυτό της διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Λένα Μαντά, μετά την απώλεια του συζύγου της, εστιάζει πλέον στη φροντίδα του εαυτού της. Έχει ξεκινήσει γυμναστική και διατροφή, επιδιώκοντας να αποβάλει τα «πρέπει» και να κάνει πράγματα που την ευχαριστούν.

Ο εκλιπών σύζυγός της, Γιώργος, υπήρξε καθοριστικός για την καριέρα της. Διάβασε πρώτος το βιβλίο της, το προώθησε σε εκδότες και παρέμεινε συνειδητά ένα βήμα πίσω της, λειτουργώντας ως η κύρια υποστήριξή της.

Η γνωριμία τους προέκυψε από ένα είδος προξενιού, με την αρχική εντύπωση της συγγραφέως να μην είναι θετική. Ωστόσο, η επιμονή του και η επαφή με τον χαρακτήρα του οδήγησαν στην εξέλιξη της σχέσης τους.

Ο σύζυγός της έτρεφε απεριόριστο σεβασμό προς όλες τις γυναίκες, σε σημείο που η ίδια πίστευε πως αν όλοι οι άντρες ήταν σαν εκείνον, ο φεμινισμός δεν θα είχε λόγο ύπαρξης.

Η συγγραφέας εξομολογήθηκε ότι για χρόνια βασανίζονταν και πως από τη στιγμή που έμεινε μόνη της, έχει αλλάξει την καθημερινότητά της, επιδεικνύοντας μεγαλύτερη φροντίδα προς την ίδια.

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Λένα Μαντά: «Κάνω πράγματα που με ευχαριστούν»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» η Λένα Μαντά ανέφερε: «Τώρα αρχίζω να τον κακομαθαίνω γιατί τον βασάνισα πάρα πολύ. Πάρα πολύ τον βασάνισα τον εαυτό μου και τώρα που είμαι μόνη μου έχω αρχίσει να τον κανακεύω με τον σωστό τρόπο, όμως. Δηλαδή ξεκίνησα γυμναστική, διατροφή. Κάνω πράγματα που με ευχαριστούν και κυρίως προσπαθώ να ξεφορτώνομαι τα πρέπει, να μην υπάρχουν πρέπει».

Στη συνέχεια εξήγησε πως: «Γιατί συνειδητοποιώ ότι έχω φτάσει στα 62. Έχω δουλέψει, έχω μια ωραία οικογένεια, είμαι υγιής, πρέπει να συνεχίσω να είμαι υγιής. Έχω τα εγγόνια μου. Δεν είμαι υποχρεωμένη πια να κάνω τίποτα».

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«Δεν είχε κόμπλεξ ο Γιώργος να φανεί»

Η συγγραφέας αναφερόμενη στον εκλιπόντα σύζυγό της, τόνισε πως χάρη σε αυτόν ξεκίνησε η επαγγελματική της διαδρομή στον χώρο του βιβλίου: «Ο Γιώργος ήταν εκείνος που διάβασε το πρώτο μου βιβλίο, του άρεσε, το έτρεξε σε εκδότες, είχαν απαντήσει δύο τρεις θετικά. Ο Γιώργος παρέμενε πολύ συνειδητά ένα βήμα πίσω μου. Δεν είχε κόμπλεξ ο Γιώργος να φανεί. Απλά ο Γιώργος ήταν η υποστήριξη. Ήταν η ομάδα πίσω».

Σε ότι αφορά τη γνωριμία τους, σημείωσε πως η πρώτη εντύπωση δεν την είχε ενθουσιάσει: «Με τον Γιώργο ήταν ένα τύπου προξενιό. Όχι ότι με ενθουσίασε στο πρώτο ραντεβού. Το αντίθετο θα έλεγα. Αλλά μετά εκείνος επέμενε. Ήρθα σε επαφή με τη λογική του, τη σκέψη του, τον χαρακτήρα του, το βλέμμα του και κάπου εκεί άρχισε και εξελισσόταν πια η σχέση. Ως πρώτη γνωριμία, όμως, σημειώσατε Χ».

«Έδειχνε σεβασμό σε όλες τις γυναίκες»

Όπως περιέγραψε η Λένα Μαντά μιλώντας για τον σύζυγό της, ήταν ένας άντρας που έτρεφε απεριόριστο σεβασμό για τις γυναίκες: «Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδειχνε τον σεβασμό του όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλες τις γυναίκες. Τις σεβόταν απίστευτα. Του έλεγα μάλιστα ότι αν όλοι οι άντρες ήταν σαν εσένα, το γυναικείο κίνημα και ο φεμινισμός δεν θα είχε λόγο ύπαρξης.

Η πρώτη και μεγαλύτερη τρέλα που του απαγόρεψα να την ξανακάνει ήταν όταν ήρθε να με πάρει ένα βράδυ από τη σχολή και έβρεχε. Ήμασταν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και φρενάρισε και σταμάτησε το αυτοκίνητο μέσα στη μέση της Αλεξάνδρας και κατέβηκε γιατί ήθελε να μου πάρει ένα τριαντάφυλλο».

