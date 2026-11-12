Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη για τη βράβευση στην Αλεξάνδρεια: «Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει… Σβήνουν όλα -Έκλαιγα, έκλαιγαν και από κάτω»

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή όπου η συναισθηματική φόρτιση επικράτησε καθολικά, περιέγραψε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, όταν επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αναφέρεται στον επώδυνο ξεριζωμό από την Αίγυπτο τη δεκαετία του ’60 και στη τραυματική ανάμνηση από το τελωνείο, όπου ένας υπάλληλος κατέστρεψε την κούκλα της αναζητώντας τιμαλφή.

Δεκαετίες αργότερα, το «σύμπαν συνωμοτεί» και η ερμηνεύτρια προσκαλείται να τραγουδήσει στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Η βραδιά αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για τη συναισθηματική της αποκατάσταση και το κλείσιμο του παλιού τραύματος.

Ο κύκλος κλείνει οριστικά στις 5 Οκτωβρίου 2022, όταν επιστρέφει ξανά στην πόλη της για να τιμηθεί στο 38ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μεσογειακών Χωρών για τη συνολική προσφορά της στον ελληνικό πολιτισμό.

Κατά τη βράβευσή της, η έντονη συγκινησιακή φόρτιση την κυριεύει. Ανίκανη να εκφωνήσει τον λόγο της, ξεσπά σε κλάματα ψιθυρίζοντας μόνο «Αλεξάνδρεια σ’ αγαπώ», σε μια στιγμή βαθιάς προσωπικής εξομολόγησης.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια που κατάγεται από την πόλη της Αιγύπτου, είχε κληθεί να τραγουδήσει στην τοπική βιβλιοθήκη, κάποιες δεκαετίες μετά από την μετακόμισή της στην Ελλάδα.

Εν συνεχεία μετά από λίγα χρόνια οι Αιγύπτιοι την κάλεσαν να την βραβεύσουν και εκεί ήταν που κατέρρευσε συναισθηματικά, καθώς δεν μπόρεσε καν να εκφωνήσει το λόγο που είχε προετοιμάσει.

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Άλκηστις Πρωτοψάλτη: «Άνοιξαν την κούκλα μου στο τελωνείο»

Στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» του ΣΚΑΪ, ήταν καλεσμένη η Άλκηστις Πρωτοψάλτη η οποία μίλησε για μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας της.

Περιγράφοντας όσα ένιωσε κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερης βράβευσής της, είπε: «Όταν ήρθα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, άνοιξαν την κούκλα μου στο τελωνείο. Μια σκηνή βίαια. Όμως το σύμπαν συνωμοτεί. Μετά από χρόνια με προσκάλεσαν να τραγουδήσω στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας που ήταν μια απίστευτη βραδιά. Και, μετά από τη βιβλιοθήκη, τρία τέσσερα χρόνια αργότερα, με φώναξαν στην Αίγυπτο για να μου δώσουν ένα βραβείο για την προσφορά μου στον πολιτισμό της Ελλάδος. Για αυτό πιστεύω ότι το σύμπαν συνωμότησε να σβήσει όλο αυτό που είχε συμβεί».

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«Είναι σαν να κατέβηκε ο διακόπτης»

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέχεια η ερμηνεύτρια, όλο όσα ακολούθησαν ήταν άκρως συγκινητικά: «Ήταν μια συγκλονιστική βραδιά. Θυμάμαι ότι είχα ετοιμάσει τον λόγο μου στα αγγλικά, ήμουν τέλεια προετοιμασμένη, ανεβαίνω πάνω και μου δίνουν το βραβείο στην Αλεξάνδρεια. Και είναι αυτό που παθαίνει ένας άνθρωπος από την πολλή συγκίνηση. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει… Σβήνουν όλα. Είναι σαν να κατέβηκε ο διακόπτης και δεν θυμόμουν τι έπρεπε να πω. Έκλαιγα, έκλαιγαν και από κάτω και από την πρεσβεία και κάποιοι φίλοι Έλληνες και το μόνο που ψιθύρισα ήταν… Αλεξάνδρεια σ’ αγαπώ. Αυτό το κλάμα ήταν μια μείξη συναισθημάτων».

Οι παιδικές μνήμες και η διάκριση

Βαθιά συναισθηματική είναι η σχέση της Άλκηστης Πρωτοψάλτη με την Αλεξάνδρεια, τη γενέτειρά της, απ' όπου έφυγε με την οικογένειά της τη δεκαετία του ’60.

Η καταξιωμένη Ελληνίδα ερμηνεύτρια έχει αναφερθεί πολλές φορές στον επώδυνο ξεριζωμό από την Αίγυπτο και την εγκατάστασή της στην Ελλάδα. Χαρακτηριστική παραμένει η τραυματική ανάμνηση από τον έλεγχο στο τελωνείο, όταν ένας υπάλληλος κατέστρεψε την αγαπημένη της κούκλα, αναζητώντας κρυμμένα τιμαλφή.

Δεκαετίες αργότερα, ο κύκλος αυτός έκλεισε με τον πιο συγκινητικό τρόπο. Στις 5 Οκτωβρίου 2022, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη επέστρεψε στην πόλη των παιδικών της χρόνων, όπου τιμήθηκε στο 38ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μεσογειακών Χωρών της Αλεξάνδρειας για τη συνολική προσφορά της στον ελληνικό πολιτισμό.

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Η σπουδαία καλλιτέχνιδα αφιέρωσε τη βράβευση στη μνήμη των γονιών της, μετατρέποντας τις δύσκολες αναμνήσεις του παρελθόντος σε μια ιστορική στιγμή αναγνώρισης και δικαίωσης.

