«Είμαι ελεύθερη»: Η Αλίσα Μιλάνο αποκαλύπτει γιατί αφαιρεί τα εμφυτεύματα στήθους της [εικόνες] - iefimerida.gr

Τα εμφυτεύματα στήθους της πρόκειται να αφαιρέσει η Αλίσα Μιλάνο, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της στο Instagram από το κρεβάτι του νοσοκομείου λίγο πριν την επέμβαση.



Η 52χρονη ηθοποιός, η οποία βοήθησε να γίνει δημοφιλές το hashtag #MeToo στο Χόλιγουντ κατά την πτώση του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν, έκανε την αποκάλυψη την Τετάρτη. Στη λεζάντα της ανάρτησης, ανακοίνωσε ότι απαλλάσσεται από τις «ψευδείς αφηγήσεις» και «αφήνει πίσω το σώμα που σεξουαλικοποιήθηκε» και «κακοποιήθηκε».



Υπενθυμίζεται πως η Αλίσα Μιλάνο είχε καταγγείλει το 2019 ότι στα 20 της ένας ηθοποιός, 17 χρόνια μεγαλύτερός της – τον οποίο αρνήθηκε να κατονομάσει - «έβαλε το χέρι του μέσα από τα εσώρουχά μου» και προσπάθησε να «βάλει τα δάχτυλά του μέσα μου» κατά τη διάρκεια γυρισμάτων μιας ερωτικής σκηνής μαζί της.



Το 1998 είχε μηνύσει επίσης πορνογραφικές ιστοσελίδες που δημοσίευσαν χωρίς άδεια γυμνές φωτογραφίες της - τόσο αυθεντικές από ταινία στην οποία συμμετείχε όσο και παραποιημένες, όπου το πρόσωπό της είχε τοποθετηθεί πάνω σε σώματα άλλων γυναικών.



Αλίσα Μιλάνο: Πίστευα ότι το μεγάλο στήθος ήταν απαραίτητο για να είμαι ελκυστική»

Και τώρα αποκάλυψε ότι η αυξητική στήθους ήταν αυτό που «πίστευα ότι ήταν απαραίτητο για να είμαι ελκυστική, να με αγαπούν, να είμαι επιτυχημένη, να είμαι ευτυχισμένη».



Χωρίς να διευκρινίσει πότε έκανε την επέμβαση, έγραψε: «Σήμερα απελευθερώνομαι από αυτές τις ψευδείς αφηγήσεις, από τα μέρη του εαυτού μου που ποτέ δεν ήταν πραγματικά μέρη του εαυτού μου».



Και πρόσθεσε: «Αφήνω πίσω μου το σώμα που σεξουαλικοποιήθηκε, που κακοποιήθηκε, που πίστευα ότι ήταν απαραίτητο για να είμαι ελκυστική, να με αγαπούν, να είμαι επιτυχημένη, να είμαι ευτυχισμένη. Και με αυτόν τον τρόπο, ελπίζω να απαλλάξω την κόρη μου, Μπέλα, από το να νιώσει ποτέ τις ίδιες ανθυγιεινές απαιτήσεις».



«Τώρα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι πολλές γυναίκες θα βρουν ελευθερία και ομορφιά στην επιλογή των εμφυτευμάτων τους», σημείωσε η Αλίσα Μιλάνο στην ανάρτησή της για τη μείωση στήθους.



Η Αλίσα Μιλάνο με τον σύζυγό της

«Αυτό που για μένα είναι μια ψευδής αφήγηση, μπορεί να είναι ακριβώς το σωστό για εκείνες, και είμαι τόσο χαρούμενη που μπορούμε όλες να βρούμε τη θηλυκότητα και την ηρεμία μας με τους δικούς μας όρους».

Έκανε επίσης ειδική αναφορά στη Michelle Visage, παρουσιάστρια του RuPaul's Drag Race, η οποία το 2019 αφαίρεσε τα εμφυτεύματά της, πιστεύοντας – παρά τις αντίθετες γνώμες των γιατρών της – ότι έφταιγαν για το αυτοάνοσο νόσημά της, τη θυρεοειδίτιδα Hashimoto.

«Σήμερα είμαι ελεύθερη»

«Είμαι επίσης τρομερά εμπνευσμένη από γυναίκες όπως η Michelle Visage, που υπήρξαν ανοιχτές και δημόσιες σχετικά με τη σχέση τους με τα εμφυτεύματα στήθους, κάνοντάς το πιο εύκολο για μένα και αμέτρητες άλλες να βρούμε τον δικό μας δρόμο», έγραψε η Μιλάνο.

«Σήμερα με αγαπούν, είμαι θηλυκή, είμαι ελκυστική και είμαι επιτυχημένη. Κανένα από αυτά δεν οφείλεται στα εμφυτεύματά μου», δήλωσε με περηφάνια. «Θα συνεχίσω να είμαι όλα αυτά όταν ξυπνήσω και δεν θα υπάρχουν πια. Υπάρχει τόση χαρά σε αυτή τη γνώση και τόση ελευθερία στο να αφήνω πίσω μου κάτι που ποτέ δεν ήμουν εγώ εξαρχής. Σήμερα, είμαι ο αυθεντικός μου εαυτός. Σήμερα, είμαι ελεύθερη».