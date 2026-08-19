Η αδημοσίευτη φωτογραφία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Βλάσση Μπονάτσο στην Ιταλία -Την είχε βγάλει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - iefimerida.gr

Στη δημοσιότητα έφερε σήμερα ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μια ανέκδοτη φωτογραφία με την αείμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη, την οποία ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε μια αδημοσίευτη φωτογραφία από ταξίδι της μητέρας του στην Ιταλία, μαζί με τον Βλάσση Μπονάτσο και τη Μουμού Ηλιοπούλου. Ο ίδιος αποκάλυψε πως τράβηξε εκείνος το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και όχι ο φωτογράφος της.

Παράλληλα, προανήγγειλε την κυκλοφορία ενός λευκώματος το φθινόπωρο με αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον φακό του Κλεισθένη. Την επιμέλεια της έκδοσης έχει αναλάβει ο Μάκης Δελαπόρτας, ενώ θα είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία από τις εκδόσεις Άγκυρα.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την πρόσφατη δημοσίευση μιας άλλης ανέκδοτης φωτογραφίας από την Τήνο του 1970. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, που τράβηξε ο φωτογράφος της Κλεισθένης, παρέμενε αδημοσίευτο για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Η επίσκεψη στην Τήνο έγινε για την εκπλήρωση τάματος της ηθοποιού. Είχε ζητήσει τη βοήθεια της Παναγίας το 1968 για να αποκτήσει παιδί και επέστρεψε το 1970, μετά τη γέννηση του γιου της, κρατώντας τον στην αγκαλιά της.

Μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί με το όνομα της μητέρας του στο Instagram, ο γιος της μεγάλης σταρ του ελληνικού κινηματογράφου, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από ένα ταξίδι τους στην Ιταλία.

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Σε εκείνο το ταξίδι εκτός από την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Βλάσση Μπονάτσο ήταν μαζί τους και η Μουμού Ηλιοπούλου, με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ να εκτελεί χρέη… φωτογράφου.

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Το λεύκωμα με τις φωτογραφίες

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ συνόδευσε τη φωτογραφία που δημοσίευσε με το παρακάτω σχόλιο: «Και όσο το καλοκαίρι συνεχίζει, ανεβάζω μια αδημοσίευτη φωτογραφία στο ταξίδι που πήγαμε με την μητέρα μου στην Ιταλία με τον Βλάσση Μπονάτσο και την φίλη της Μουμού Ηλιοπούλου. Και για αλλαγή δεν την έβγαλε αυτή τη φωτογραφία ο προσωπικός της φωτογράφος Κλεισθένης αλλά εγώ.

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Για όλους εσάς όμως με λίγη υπομονή θα δείτε πολλές φωτογραφίες από το φακό του Κλεισθένη στο λεύκωμα που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο και το επιμελείται ο Μάκης Δελαπόρτας και μπορείτε να το προπαραγγείλετε από τις εκδόσεις Άγκυρα».

Το στιγμιότυπο από την Τήνο

Πριν λίγες μέρες ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε δημοσιεύει μια ανέκδοτη φωτογραφία από την επίσκεψη της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην Τήνο το 1970.

Τη φωτογραφία είχε τραβήξει ο Κλεισθένης, ο φωτογράφος της Αλίκης, και το συγκεκριμένο στιγμιότυπο παρέμενε αδημοσίευτο για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

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Όπως είχε σχολιάσει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, η μητέρα του είχε επισκεφθεί το 1968 την Παναγιά της Τήνου προκειμένου να ζητήσει τη βοήθεια της Μεγαλόχαρης να αποκτήσει παιδί. Την επόμενη χρονιά το 1969 η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφερε στον κόσμο τον γιο της, καρπός του γάμου της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Ένα χρόνο μετά εκπλήρωσε το τάμα της επιστρέφοντας ξανά στην Τήνο κρατώντας στην αγκαλιά της τον μικρό Γιάννη.

