Σπάνια καρέ: Ο Νίκος Αλιάγας με την σύζυγό του Τίνα και την αδελφή του Μαρία - iefimerida.gr

Στο Παρίσι εκτίθεται από σήμερα η φωτογραφική έκθεση του Νίκου Αλιάγα, ο οποίος ξεδιπλώνει την καλλιτεχνική του πλευρά μέσα από μια σειρά τρομερών φωτογραφιών.

Η έκθεση στο Musée de l'Homme ξεκινά από σήμερα 8 Απριλίου και αποτελεί μια βαθιά ανθρώπινη προσέγγιση στο πέρασμα του χρόνου και τη σημασία της τρίτης ηλικίας. Τίτλος της: «Les Grands Âges» («Οι Μεγάλες Ηλικίες»).

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν χθες και στο πλευρό του Νίκου Αλιάγα βρέθηκαν προφωνάς η σύντροφός του Τίνα Γρηγορίου, αλλά και η πολυαγαπημένη του αδελφή Μαρία η οποία είναι πάντα διακριτικά στο πλευρό του.

Ο Νίκος Αλιάγας με την αδεφλή του Μαρία/ (Photo by Marc Piasecki/Getty Images)

Ο Νίκος Αλιάγας με την σύντροφό του Τίνα Γρηγορίου/ (Photo by Marc Piasecki/Getty Images)

Ο Νίκος Αλιάγας με την σύντροφό του Τίνα Γρηγορίου/ (Photo by Marc Piasecki/Getty Images)

Η φωτογραφική έκθεση του Νίκου Αλιάγα

Ο Νίκος Αλιάγας για την έκθεση αυτή συνεργάστηκε με τον βιοδημογράφο Samuel Pavard, καθηγητή στο μουσείο και ειδικό στη γήρανση. Με τη φωτογραφική του μηχανή, φωτογραφίζει την εμπειρία, τη μνήμη και την ανθρώπινη διαδρομή, όπως αποτυπώνονται στα πρόσωπα των ανθρώπων και στις ρυτίδες τους.