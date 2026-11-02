Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Με σταματάνε συνέχεια θαυμάστριες όταν είμαι με τη σύντροφό μου - Μία έβαλε το στήθος της στον λαιμό μου» - iefimerida.gr

Για τις εκδηλώσεις θαυμασμού που δέχεται από γυναίκες, ακόμη και όταν βρίσκεται με τη σύντροφό του, Ευαγγελία Καρύδη, μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Θαυμάστριες πλησιάζουν συχνά τον Αλέξανδρο Τσουβέλα για φωτογραφίες, ακόμη και όταν συνοδεύεται από τη σύντροφό του. Το φαινόμενο είναι σύνηθες, με τις γυναίκες να τον προσεγγίζουν ανεξαρτήτως της παρουσίας της συντρόφου του, Ευαγγελίας Καρύδη.

Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, οι θαυμάστριες δεν διστάζουν να ζητήσουν από την ίδια την σύντροφό του να αναλάβει χρέη φωτογράφου, απαθανατίζοντας τη στιγμή ανάμεσα στον κωμικό και τις γυναίκες που τον προσεγγίζουν.

Ο κωμικός αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που τον έφερε σε αμηχανία. Μια γυναίκα που ζήτησε φωτογραφία στάθηκε τόσο κοντά του, που τον έκανε να αισθανθεί ιδιαίτερα άβολα, δημιουργώντας μια δύσκολη στιγμή.

Ο ίδιος περιέγραψε γελώντας πως η συγκεκριμένη γυναίκα ακούμπησε το στήθος της στον λαιμό του. Μάλιστα, σχολίασε πως η θαυμάστρια είχε αναφέρει ότι ήθελε τη φωτογραφία για την κόρη της, κάτι που ίσως να μην αλήθευε.

Ο γνωστός stand-up comedian έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», που προβλήθηκαν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, περιγράφοντας μεταξύ άλλων ένα περιστατικό με θαυμάστρια που τον έφερε σε αμηχανία.

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Αλέξανδρος Τσουβέλας: Το περιστατικό με θαυμάστρια που τον έφερε σε δύσκολη θέση

Όπως εξήγησε, αρκετές γυναίκες τον πλησιάζουν για να φωτογραφηθούν μαζί του, ακόμη κι όταν συνοδεύεται από τη σύντροφό του, την οποία μάλιστα συχνά παρακαλούν να αναλάβει τον ρόλο της φωτογράφου.

Ο κωμικός αναφέρθηκε και σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, κατά την οποία μια γυναίκα τον πλησίασε για φωτογραφία και στάθηκε τόσο κοντά του, ώστε τον έφερε σε δύσκολη θέση.

«Μονίμως σταματάνε γυναίκες θαυμάστριες όταν είμαι με τη σύντροφό μου, μονίμως βγάζω φωτογραφίες και της λένε "μας βγάζεις λίγο;". Μία πλησίασε και έβαλε το στήθος της στον λαιμό μου. Είχε έρθει για την κόρη της, μπορεί να μην είχε παιδί, δεν έχει καμία σημασία», ανέφερε χαρακτηριστικά γελώντας.

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