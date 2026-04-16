Αλέξανδρος Λυκουρέζος για Τζένη Οικονόμου: «Είναι η ζωή μου και η ανάσα μου -Oι γυναίκες μας επιλέγουν» - iefimerida.gr

Κοινή συνέντευξη παραχώρησαν Αλέξανδρος Λυκουρέζος και Τζένη Οικονόμου, όπου εξήγησαν τους λόγους που ήρθαν κοντά και έγιναν ζευγάρι, παρά τη διαφορά ηλικίας.

Ο γνωστός ποινικολόγος δήλωσε πως η σύντροφός του είναι η «ανάσα» του και η «ζωή» του, εξηγώντας παράλληλα πως ποτέ δεν υπήρξε μόνος του στην προσωπική του ζωή, από τα νιάτα του μέχρι και σήμερα.

Μάλιστα ομολόγησε πως πυρήνας του ήταν η Ζωή Λάσκαρη, με την οποία πέρασε 41 χρόνια: «Με τη Ζωή έζησα 41 χρόνια. Η Ζωή ήταν ο βασικός πυρήνας, και πριν και μετά είχα δεσμούς. Μόνος μου δεν έχω ζήσει ούτε στα νιάτα μου. Σήμερα, έχω την ευλογία να έχω κοντά μου την Τζένη, η οποία τελικά με επέλεξε. Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες μας επιλέγουν. Θεωρώ ευλογία την παρουσία της», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Αλέξανδρος Λυκουρέζος: «Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί η φαντασία σου»

Αναφερόμενος στα στοιχεία της συντρόφου του που την κάνουν να ξεχωρίζει, ο ποινικολόγος στάθηκε τόσο στην εξωτερική της εμφάνιση όσο και την προσωπικότητά της: «Είναι η ζωή μου και η ανάσα μου. Το λέω με όλη την αμεσότητα και την ειλικρίνεια. Πέρα από την ομορφιά της, ερωτεύτηκα τον χαρακτήρα της, την προσφορά της, την αμεσότητά της. Την όλη προσωπικότητα. Έχει και φοβερό χιούμορ. Πράγματι, υπάρχει μια διαφορά ηλικίας, αλλά τελικά σημασία δεν έχει το πόσο είσαι, αλλά το πώς νιώθεις, το πώς αντιδράς. Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί η φαντασία σου», μοιράστηκε.

Από την πλευρά της η Τζένη Οικονόμου θυμήθηκε τη γνωριμία τους που έγινε σε ένα σπίτι κοινών φίλων την παραμονή Χριστουγέννων: «Γνωριστήκαμε σε ένα φιλικό σπίτι παραμονή Χριστουγέννων, συνεχίσαμε να έχουμε μια τηλεφωνική επαφή και μετά σιγά σιγά. Υπήρχε αυτό το φλερτ. Το πιο γοητευτικό πράγμα στον Αλέξανδρο, όλοι λέτε ότι είναι το μυαλό του, εγώ θα πω την ψυχή του. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, γλυκός και ζεστός άνθρωπος. Όταν γνωριστήκαμε ήταν 90 χρονών», περιέγραψε.

Τζένη Οικονόμου: «Η σχέση μας είναι όπως οι τυπικές σχέσεις»

Η ηθοποιός αναγνώρισε ότι στην αρχή της γνωριμίας τους η διαφορά ηλικίας την προβλημάτισε, αλλά γρήγορα ήταν κάτι που έπαψε να την απασχολεί: «Η ηλικία του ήταν κάτι που σαφώς με προβλημάτισε και εμένα, αλλά επειδή στην πορεία γνώρισα τον άνθρωπο Αλέξανδρο, έπαψε να με απασχολεί. Πλέον απασχολεί περισσότερο τους έξω, από εμάς τους δυο. Η ηλικία δεν υπάρχει σαν εμπόδιο στην καθημερινότητά μας. Σαν σχέση μπορεί να έχουμε διαφωνίες ή προβλήματα άλλου τύπου, να μη μπορούμε να κάνουμε σκι για παράδειγμα, αλλά κατά τα άλλα η σχέση μας είναι όπως οι τυπικές σχέσεις», ανέφερε.

