Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έχασε 30 κιλά -Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του - iefimerida.gr

Ένα βίντεο που αποτυπώνει την αλλαγή στην εμφάνισή του μετά την προσπάθεια που κάνει για να μειώσει το βάρος του μοιράστηκε στα social media ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.

Όπως αποκάλυψε, μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να χάσει περίπου 30 κιλά.

Ο YouTuber είχε αναφερθεί από τον περασμένο Μάιο στην προσπάθεια που είχε ξεκινήσει τους προηγούμενους μήνες, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει αποκαλύψει με ποιον τρόπο κατάφερε να μειώσει το βάρος του.

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«17 χρόνια κρυβόμουν -Ήμουν σκλάβος του φαγητού»

Στις 14 Μαΐου, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο από την περίοδο πριν ξεκινήσει την προσπάθειά του, μιλώντας ανοιχτά για τις ανασφάλειες και τις δύσκολες στιγμές που, όπως ανέφερε, αντιμετώπιζε επί 17 χρόνια εξαιτίας της εικόνας του σώματός του.

Στο βίντεο, το οποίο είχε καταγραφεί στις 23 Νοεμβρίου 2025, εμφανιζόταν μπροστά στην κάμερα φορώντας μόνο ένα εσώρουχο και έδειχνε το σώμα του από διαφορετικές γωνίες.

Με τη συγκεκριμένη ανάρτηση θέλησε να μοιραστεί με το κοινό του όσα βίωνε όλα αυτά τα χρόνια, καθώς, όπως περιέγραψε, ένιωθε έντονη ανασφάλεια για την εξωτερική του εμφάνιση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσπάθεια αλλαγής που είχε ήδη ξεκινήσει, σημειώνοντας πως το συγκεκριμένο βίντεο είχε τραβηχτεί μόλις 13 ημέρες μετά την έναρξή της.

Όπως είχε αναφέρει τότε, όταν έκανε τη συγκεκριμένη δημοσίευση, απέμεναν 124 ημέρες μέχρι να αποκαλύψει αναλυτικά τι ακριβώς είχε κάνει προκειμένου να χάσει βάρος.

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«17 καλοκαίρια ντροπής»

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είχε εξηγήσει ότι το βίντεο είχε τραβηχτεί στις 23 Νοεμβρίου 2025, δηλαδή 13 ημέρες μετά την έναρξη της προσπάθειάς του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα 17 χρόνια κατά τα οποία, όπως περιέγραψε, προσπαθούσε να κρύψει το σώμα του.

Μίλησε για τα καλοκαίρια που απέφευγε να εμφανίζεται όπως ήθελε, επιλέγοντας πετσέτες και φαρδιά μπλουζάκια, αλλά και για τους χειμώνες κατά τους οποίους φορούσε βερμούδες ακόμη και όταν κρύωνε, επειδή δεν άντεχε την επαφή του παντελονιού με το σώμα του.

Περιέγραψε επίσης πως για χρόνια επέλεγε ρούχα αποκλειστικά με κριτήριο να είναι φαρδιά, ενώ ανέφερε ότι προσπαθούσε συνεχώς να απομακρύνει την μπλούζα από την κοιλιά και το στήθος του όταν κολλούσε πάνω του.

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Όπως εξομολογήθηκε, ακόμη και όταν καθόταν σε κάποιον καναπέ αναζητούσε ένα μαξιλάρι για να τοποθετήσει στην κοιλιά του, ενώ απέφευγε να κοιτάζει το σώμα του στον καθρέφτη μετά το μπάνιο.

Στην ίδια ανάρτηση μίλησε και για την προσωπική του ζωή, αναφέροντας ότι για 17 χρόνια έκανε έρωτα με κλειστό φως, ενώ χαρακτήρισε τον εαυτό του «σκλάβο του φαγητού». Παράλληλα, σημείωσε ότι αναζητούσε απομονωμένες παραλίες προκειμένου να μπορεί να απολαμβάνει το νερό.

«Αυτό το καλοκαίρι απελευθερώνομαι»

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είχε κλείσει την ανάρτησή του εκφράζοντας την επιθυμία να αφήσει πίσω του αυτή την περίοδο της ζωής του.

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Παράλληλα, θέλησε να δώσει το δικό του μήνυμα σε ανθρώπους που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες, προτρέποντάς τους να ξεκινήσουν τη δική τους προσπάθεια.

«Θα μπορούσα να γράφω τα βιώματα ενός χοντρού για τα επόμενα 17 χρόνια! Αυτό το καλοκαίρι απελευθερώνομαι! 15 Σεπτεμβρίου που ολοκληρώνω αυτό το ταξίδι ξεκινάς εσύ το δικό σου», είχε γράψει χαρακτηριστικά.