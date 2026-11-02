Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Δεν έχω σχέση - Περνώ και μόνη μου καλά - Έχω κάνει κατάψυξη ωαρίων» - iefimerida.gr

Μεταξύ των εμφανίσεων της κάθε Παρασκευή και Σάββατο σε γνωστό music hall της Αθήνας, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου κάνει πολλά ταξίδια, καθώς αυτή την χρονιά είναι μόνη.

«Δεν με κρατάει και πολύ η Ελλάδα… Πρέπει να εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι δεν έχω σχέση. Γενικά, οι γυναίκες που είναι πιο εξωστρεφείς και νιώθουν άνετα με το σώμα τους, εκτιμώνται πιο πολύ στο εξωτερικό, τις θαυμάζουν περισσότερο» είπε χαρακτηριστικά η γνωστή show woman.

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«Δεν έχω προσωπική ζωή και δεν με ενοχλεί. "Περνώ και μόνη μου καλά, τα καταφέρνω μια χαρά" που λέει και το τραγούδι. Αν είναι να έρθει κάτι, θέλω να έρθει και να είναι κάτι δυνατό, να έχει ουσία και αξία» δηλωσε στο Πρωινό.

«Έχω κάνει κατάψυξη ωαρίων»

Όσο για τον γάμο, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είπε ότι «το έχει κάνει και το έχει απομυθοποιήσει», οπότε δεν είναι στα σχέδια τής.

Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, πιο πολύ την απασχολεί το θέμα της οικογένειας που θα ήθελε να κάνει στο μέλλον.

Για αυτό τον λόγο, το γνωστό μοντέλο – τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι – καθώς είναι μόνη - έχει προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων (κρυοσυντήρηση) για να νιώθει ασφάλεια στο θέμα της μητρότητας.

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«Τώρα πια, λόγω της εμπειρίας μου έχω γίνει πολύ επιλεκτική, βλέπω το red flag από χιλιόμετρα μακριά» είπε χαρακτηριστικά.

«Μπορεί να με δεις και στην Eurovision»

Επίσης, η εντυπωσιακή Αλεξάνδρα είπε ότι - για αυτή τη χρονιά τουλάχιστον - δεν πρόκειται να υποβάλλει αίτηση για να πάει στη Eurovision.

Ωστόσο, επειδή της αρέσει ο διαγωνισμός, δεν αποκλείεται τα επόμενα χρόνια «να το δούμε και αυτό».