Η Αλεξάνδρα Νίκα ποζάρει στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης -Η νέα φωτό της συζύγου του Κωνσταντίνου Αργυρού - iefimerida.gr

Σε λίγους μήνες ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα περιμένουν το δεύτερο παιδί τους και η σύζυγος του τραγουδιστή φωτογραφίζεται με φουσκωμένη κοιλιά.

Την απόλυτη ευτυχία βιώνει η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία πρέπει να διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης και περιμένει με ανυπομονησία να μεγαλώσει η οικογένειά τους με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Σε λίγους μήνες το ζευγάρι θα κρατά στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδί τους, που θα είναι κοριτσάκι.

Η 26χρονη σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή, η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, συχνά δημοσιεύει φωτογραφίες της από την καθημερινότητά της με τον γιο της Βασίλη, ενώ δεν διστάζει να αποκαλύπτει και τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Η πρόσφατη φωτογραφία της Αλεξάνδρας Νίκα

Σε μια νέα φωτογραφία που ανήρτησε πρόσφατα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Ιnstagram, η Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξε ένα εφαρμοστό λευκό top, από το οποίο ήταν εμφανής και πάλι η φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Κωνσταντίνος Αργυρός για το δεύτερο παιδί

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν έχει κρύψει την ανυπομονησία του να κρατήσει στην αγκαλιά του και το δεύτερο παιδί του, κάτι που επανέλαβε και επιστρέφοντας πρόσφατα από τη συναυλία του στη Σερβία.

Σε ερώτηση για το χαρμόσυνο γεγονός που περιμένει η οικογένειά του, ο τραγουδιστής απάντησε με συγκρατημένη χαρά: «Ανυπομονώ. Πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά και ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον».