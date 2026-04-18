Η Αλεξάνδρα Νίκα στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης -Η βόλτα στη λαϊκή με τον Αργυρό τζούνιορ - iefimerida.gr

Λίγους μήνες πριν φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της, η Αλεξάνδρα Νίκα, σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε νέα φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλιά.

Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο γνωστός τραγουδιστής, η Αλεξάνδρα Νίκα περιμένει κοριτσάκι μετά τη γέννηση του γιου τους Βασίλη, στις 22 Νοεμβρίου 2024. «Έρχεται η κόρη μας! Όλοι καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ. Γενικά όταν γίνεσαι γονιός, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον πλανήτη. Είμαστε πολύ τυχεροί», είχε αναφέρει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε δηλώσεις του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι βόλτες με τον Βασίλη και το παιδικό δωμάτιο της μικρής

Η σύζυγος του τραγουδιστή, γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας αλλαντικών Νίκας, είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακόμα και τώρα, που διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης, δημοσιεύει φωτογραφίες της στο Instagram. Συχνά ανεβάζει στιγμιότυπα από τις βόλτες της με τον μικρούλη Αργυρό τζούνιορ.

Έτσι, στην τελευταία ανάρτησή της την είδαμε να κρατάει τη φουσκωμένη κοιλιά της ενώ βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο. Σε μία άλλη φωτογραφία που ανέβασε σε insta story μας έδειξε ότι βρίσκεται σε ετοιμασίες και για το παιδικό δωμάτιο της μικρούλας της, που θα έρθει για να ολοκληρώσει την ευτυχία του ζευγαριού. Σαν σχόλιο στη συγκεκριμένη φωτογραφία έγραψε: «Baby girl room Loading…» (To κοριτσίστικο παιδικό δωμάτιο ετοιμάζεται…).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη λαϊκή της Γλυφάδας με τον Αργυρό Τζούνιορ

Τις προηγούμενες μέρες, συγκεκριμένα το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού και ο μικρός Βασίλης έκαναν τη βόλτα τους στην κοντινή λαϊκή αγορά της Γλυφάδας, μιας και το σπίτι που μετακόμισαν πριν από λίγο καιρό με τον τραγουδιστή βρίσκεται στα νότια προάστια.

Η Αλεξάνδρα Νίκα φαίνεται ότι διάλεξε λουλούδια, ενώ δίπλα καθόταν στο καροτσάκι του ο μικρός Βασίλης ντυμένος στα μπλε. Ο μικρούλης χάζευε τα πολύχρωμα λουλούδια ενώ απολάμβανε μια μπανάνα.