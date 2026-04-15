Άλεκ Μπάλντουιν: Από το Χόλιγουντ… στην ανατροφή των παιδιών του - iefimerida.gr

Ο Άλεκ Μπάλντουιν φαίνεται ότι ανακαλύπτει μια νέα καριέρα, στην ανατροφή των παιδιών του.

Ο 68χρονος ηθοποιός, που έγινε γνωστός τόσο για τις ταινίες όσο και για την τραγωδία στα γυρίσματα του Rust, αποκάλυψε ότι τα τελευταία χρόνια η ψυχολογική του πίεση ήταν τόσο μεγάλη που έφτασε να δυσκολεύεται ακόμα και να περπατήσει.

«Δεν θέλω πια να δουλεύω. Θέλω να μένω σπίτι με τα παιδιά μου», δήλωσε ο Μπάλντουιν, προσθέτοντας ότι η οικογένειά του έγινε το προσωπικό του… στούντιο. Παρά το γεγονός ότι η νομική υπόθεση που αφορούσε την τραγωδία έκλεισε υπέρ του το 2024, το αποτύπωμα παραμένει βαθύ.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι πέρασε από δύσκολες ψυχολογικές φάσεις, αλλά η πίστη του και η οικογένειά του τον κράτησαν όρθιο. Τώρα, φαίνεται ότι η μεγαλύτερη παραγωγή της ζωής του είναι… η καθημερινότητα στο σπίτι, με τα φώτα της τηλεόρασης να περιορίζονται στον καφέ του και τα παιχνίδια των παιδιών.