Ο Akylas στη σκηνή τραγουδάει Βίσση -Ερμηνεύει το «Προτιμώ» και το απογειώνει

Καλεσμένος σε κυπριακή εκπομπή βρέθηκε ο Akylas , ο οποίος κάποια στιγμή τραγούδησε Αννα Βίσση.

Στην μαγνητοσκόπηση της εκπομπή «Casa de Mikel», η οποία θα προβληθεί στις 14 Νοεμβρίου, ο περσινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision με το «Ferto», ερμήνευσε live την μεγάλη επιτυχία «Προτιμώ» το οποίο κυκλοφόρησε το 2015, σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα (δεν γνωρίζουμε ωστόσο αν πήρε την σχετική άδεια).

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Ο Akylas μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα sneak peek από την εντυπωσιακή του εμφάνιση, δίνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα σε ένα πολυαγαπημένο τραγούδι.

Ο Ακύλας είναι θαυμαστής της Άννας Βίσση και μάλιστα είχε βρεθεί στην μεγαλειώδη συναυλία της στον Σεπτέμβριο στο ΟΑΚΑ, ανεβάζοντας στα social media και σχετικό βίντεο, όπου ο ίδιος τραγουδάει από τις εξέδρες το «Κόντρα».

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Η συναυλία αυτή ήταν η αιτία να διαλυθεί το αγαπημένο καλλιτεχνικό ντουέτο Νίκος Καρβέλας – Αννα Βίσση, με την κόντρα και την δημόσια διαμάχη του συνθέτη και της τραγουδίστριας να έχουν οδηγήσει τις σχέσεις τους σε ρίξη.

Μάλιστα, ο Νίκος Καρβέλας έχει απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να τραγουδάει πλέον τα τραγούδια του, «αφαιρώντας» της έτσι το μεγαλύτερο μέρος της δισκογραφίας της.