Τυχαία συνάντηση Ακύλα – Ρουσλάνα στο εξωτερικό: Αγκαλιές, χαμόγελα και σέλφι με το «είδωλο» - iefimerida.gr



Μία τυχαία συνάντηση με την Ρουσλάνα, τη νικήτρια της Eurovision 2004 με το «Wild Dances» είχε ο Akylas κατά τη διάρκεια περιοδείας του στο εξωτερικό.



Σε βίντεο που ανήρτησε στα social media, ο Akylas εμφανίστηκε αιφνιδιασμένος αλλά και ενθουσιασμένος για την συνάντηση.

«Ρουσλάνα είσαι είδωλο»

Στο στιγμιότυπο, η Ρουσλάνα ακούγεται να λέει στον Ακύλα ότι τον γνωρίζει, του ευχήθηκε «τα καλύτερα», τον αγκάλιασε και οι δυο τους πόζαραν μαζί για μια αναμνηστική φωτογραφία.

«Η Ρουσλάνα ξέρει. Δεν πιστεύω ότι την γνώρισα. Ρουσλάνα είσαι είδωλο», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησης ο Akylas.

Για την ιστορία…

Η Ουκρανή Ρουσλάνα Στεπάνιβνα Λιζίτσκο έγινε παγκοσμίως γνωστή όταν, με το τραγούδι Wild Dances, κέρδισε την πρώτη θέση στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2004, που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.

Στην ίδια διοργάνωση συμμετείχε τότε και ο «Ελληνας θεός» Σάκης Ρουβάς με το «Shake it», που έφερε την Ελλάδα στην 3η θέση (και φήμες λένε ότι γοήτευσε την Ρουσλάνα).

Οι «Άγριοι Χοροί» και η εκρηκτική παρουσία της νεαρής τότε Ρουσλάνα ξεσήκωσαν τον πλανήτη, φέρνοντας το λυρικό και ονειρικό «Lane moje» του Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στην 2η θέση.