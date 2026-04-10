Ο Akylas τώρα και σε πασχαλινό αυγό - Όταν η… μαγεία της Eurovision συναντά τη γιορτινή διάθεση - iefimerida.gr

Πολλά έχει γίνει ο Akylas... Μετά τη συμμετοχή του ως guest star σε σήριαλ, η φιγούρα του φιλοξενείται σε πασχαλινό αυγό, συμβαδίζοντας με το πνεύμα των ημερών.

Στον λογαριασμό του επίσημου σωματείου των φαν της Eurovision στην Ελλάδα δημοσιεύτηκε μία φωτογραφία που δείχνει την έμπνευση που είχε ένα ζαχαροπλαστείο «παντρεύοντας» τη γιορτινή διάθεση με τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.



Μετά την λαμπάδα ο Akylas σε πασχαλινό αυγό

Συγκεκριμένα, η εμφάνιση του τραγουδιστή στον ελληνικό τελικό της Eurovision, τον περασμένο Φεβρουάριο, με το «Ferto» αποτυπώθηκε σε ένα πασχαλινό αυγό. Φυσικά έχει προηγηθεί η κυκλοφορία της λαμπάδας με τη φιγούρα του Akyla.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφέρεται: «Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα από τον OGAE Greece. Η μαγεία της Eurovision συναντά τη γιορτινή διάθεση, μέσα από μια ξεχωριστή δημιουργία. Μουσική, χαρά και γιορτινό κλίμα γιατί η Eurovision είναι πάντα μέρος των στιγμών μας».

Δείτε τη φωτογραφία:

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο Akylas θα εμφανιστεί ως guest star σε σειρά της ΕΡΤ. Συγκεκριμένα ο τραγουδιστής θα τραγουδήσει το «Ferto» σε ένα τηλεοπτικό γαμήλιο γλέντι που θα περιλαμβάνεται σε επεισόδιο της σειράς «Το παιδί». Μάλιστα ο Akylas θα εμφανιστεί συνολικά σε δύο επεισόδια, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για το ποιος θα είναι ο ρόλος του πέρα από την ερμηνεία του τραγουδιού του.

Θυμίζουμε ότι ο Akylas θα διαγωνιστεί στην 4η θέση του Α' Ημιτελικού της Eurovision την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στη Βιέννη της Αυστρίας.

