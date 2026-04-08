Ο Akylas guest star σε σειρά της ΕΡΤ -Θα εμφανιστεί σε δύο επεισόδια του σίριαλ «Το Παιδί» - iefimerida.gr

Ως guest star θα εμφανιστεί ο Akylas σε σειρά της ΕΡΤ, περίπου έναν μήνα πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη.

Συγκεκριμένα ο τραγουδιστής θα τραγουδήσει το «Ferto» σε ένα τηλεοπτικό γαμήλιο γλέντι που θα περιλαμβάνεται σε επεισόδιο της σειράς «Το παιδί». Μάλιστα ο Akylas θα εμφανιστεί συνολικά σε δύο επεισόδια, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για το ποιος θα είναι ο ρόλος του πέρα από την ερμηνεία του τραγουδιού του.



Akylas: Το εκκεντρικό κόκκινο πανωφόρι

Στον επίσημο λογαριασμό της ΕΡΤ στο Instagram αναρτήθηκαν φωτογραφίες από τα γυρίσματα, στις οποίες ο Akylas απαθανατίζεται με τους συντελεστές της σειράς, φορώντας το σκουφάκι-σήμα κατατεθέν της εικόνας του, κόκκινο παντελόνι και μπλούζα ίδιου χρώματος, ενώ η εμφάνισή του ολοκληρώνεται με ένα εκκεντρικό κόκκινο πανωφόρι.

«Ο Ακύλας κάνει guest εμφάνιση στη σειρά ''Το Παιδί'' και δίνει τον δικό του ρυθμό με το 'Ferto'' στο πιο ανατρεπτικό γαμήλιο γλέντι. Λίγο πριν τη σκηνή της Eurovision, θα τον απολαύσουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική σειρά, την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Απριλίου στις 23:00 στην ΕΡΤ1», διευκρινίζεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η σειρά «Το Παιδί» μεταδίδεται στην ΕΡΤ1 κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00.

Ο Akylas θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision 2026 με το «Ferto», διεκδικώντας μία θέση για την Ελλάδα στον μεγάλο τελικό της 70ής διοργάνωσης. Στις προγνώσεις το τραγούδι της Ελλάδας είναι μέσα στα πέντε πρώτα και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προώθηση του κομματιού ανά την Ευρώπη με εμφανίσεις του Akyla σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

