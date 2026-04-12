Τα «έσπασε» ο Akylas στο Eurovision in Concert στο Άμστερνταμ -Σταθερά το «Ferto» στην πρώτη 5άδα των στοιχημάτων - iefimerida.gr

Εντυπωσίασε για άλλη μια φορά τους eurofans o Akylas, o οποίος εμφανίστηκε το Σάββατο στο Eurovision in Concert, στο Άμστερνταμ, το μεγαλύτερο pre party του διαγωνισμού.

Παρόλο που η Ολλανδία απέχει φέτος από την Eurovision 2026 ως αντίδραση στη συμμετοχή του Ισραήλ, το Άμστερνταμ διοργάνωσε το μεγαλύτερο pre partyστο οποίο συμμετείχαν 27 από τους 35 διαγωνιζόμενους.

Όλα τα φαβορί της σεζόν, μεταξύ των οποίων ο Akylas με το «Ferto» και Delta Goodrem (Αυστραλία), Pete Parkkonen X Linda Lampenius (Φινλανδία), Søren Torpegaard Lund (Δανία) και Monroe (Γαλλία) έδωσαν το παρών στο μεγάλο πάρτι.

Εναν μήνα από τον Α’ Ημιτελικό, όπου και εμφανίζεται η Ελλάδα, ο Akylas έδωσε άλλη μια ανεβαστική performance του «Ferto»﻿.

Μάλιστα, το μεγαλύτερο τηλεοπτικό κανάλι της Ολλανδίας, το NOS ανέβασε ρεπορτάζ της εκδήλωσης, χρησιμοποιώντας το Ferto ως μουσικό υπόβαθρο, ενώ το βίντεο αρχίζει και τελειώνει με δηλώσεις του Ακύλα.

Σταθερά το «Ferto» στην πρώτη 5άδα των στοιχημάτων

Το αδιαφιλονίκητο φαβορί αυτή τη στιγμή για τη Eurovision 2026 είναι η Φινλανδία (31% με ανοδικές τάσεις) με τους Pete Parkkonen και Linda Lampenius.

Ακολουθούν η Γαλλία, η Δανία και η Αυστραλία ενώ η Ελλάδα βρίσκετται σαθερά στην 5η θέση, με πιθανότητες νίκης 8%.

Στην 10αδα φιγουράρουν επίσης το Ισραήλ και η Ρουμανία (με ανοδικές τάσεις), ενώ φαίνεται να υποχωρούν η Σουδία, η Ουκρανία και η Ιταλία.

Η Κύπρος με την Αντιγόνη και το «Jalla», με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν φαίνεται να τα καταφέρνει καθώς τα στοιχήματα την δίνουν 11η.