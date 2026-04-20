Ο Άκης Πετρετζίκης κάτι ετοιμάζει με τον Τζέιμι Όλιβερ: «Μείνετε συντονισμένοι» έγραψε ο σεφ - iefimerida.gr

Μια ανάρτηση με πολλές… υποσχέσεις έκανε ο Άκης Πετρετζίκης, ο οποίος συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε με τον Τζέιμι Όλιβερ, γράφοντας «μείνετε συντονισμένοι».

Ο σεφ μοιράστηκε το κοινό στιγμιότυπο που έβγαλε με τον συνάδελφό του σήμερα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο Άκης Πετρετζίκης έκανε γνωστό ότι βρέθηκε σε μαγαζί της αλυσίδας εστιατορίων που διατηρεί ο παγκοσμίου φήμης σεφ σε εμπορικό κέντρο των βορείων προαστίων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγραψε ο Έλληνας σεφ και επιχειρηματίας στη λεζάντα της δημοσίευσής του, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε την ευκαιρία να μιλήσει από κοντά με τον Τζέιμι Όλιβερ, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συνάντησή τους και όσα συζήτησαν.

Άκης Πετρετζίκης: «Ποιος θα μου το έλεγε ότι μετά από τόσα χρόνια...»

Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Και κάπως έτσι βρέθηκα στο Jamie Oliver Kitchen να μιλάω με τον Τζέιμι Όλιβερ. Ποιος θα μου το έλεγε ότι μετά από τόσα χρόνια θα τον συναντήσω ξανά στην Αθήνα και μάλιστα σε ένα από τα δικά του projects. Πόσες φορές έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις για φαγητό με έναν από τους πιο αγαπημένους σεφ στον κόσμο; Μείνετε συντονισμένοι, έχει συνέχεια».

Δείτε την ανάρτησή του

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζέιμι Όλιβερ έχει εκδώσει δεκάδες βιβλία μαγειρικής (το πιο πρόσφατο αφορά το BBQ) και οι τηλεοπτικές εκπομπές του προβάλλονται σε πάνω από 100 χώρες. Είναι γνωστός για την εκστρατεία του να βελτιώσει τα γεύματα στα σχολεία της Βρετανίας και να προωθήσει την υγιεινή διατροφή. Διατηρεί τεράστιο κοινό στο Instagram (11+ εκατ. ακόλουθοι) και στο YouTube, όπου μοιράζεται καθημερινά συνταγές. Πλέον επισκέπτεται συχνά την Αθήνα, καθώς έχει ανοίξει δικό του εστιατόριο στην ελληνική πρωτεύουσα.