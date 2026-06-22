Άκης Πετρετζίκης: Η τρυφερή ανάρτηση με άγνωστες φωτό με τα παιδιά του - iefimerida.gr

Να μοιραστεί σπάνιες φωτογραφίες με τα δυο παιδιά του, τον Αχιλλέα και την Ακυλίνα αποφάσισε ο Άκης Πετρετζίκης με αφορμή τη χθεσινή ημέρα και την γιορτή του πατέρα.

Ο γνωστός σεφ συνόδευσε την ανάρτησή του στα social media με ένα τρυφερό μήνυμα: «Χρόνια Πολλά σε όλους τους μπαμπάδες! Να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας και να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν με πολλή αγάπη, πολλά χαμόγελα και φυσικά… πολύ παιχνίδι!».

Υπενθυμίζεται ότι ο Άκης Πετρετζίκης παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, την αγαπημένη του Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ, ενώ την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε και η βάπτιση του πρώτου τους παιδιού, του Αχιλλέα.

Η κόρη τους, Ακυλίνα, γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022.