Άκης Πετρετζίκης: Η τρυφερή ανάρτηση με άγνωστες φωτό με τα παιδιά του - iefimerida.gr

Να μοιραστεί σπάνιες φωτογραφίες με τα δυο παιδιά του, τον Αχιλλέα και την Ακυλίνα αποφάσισε ο Άκης Πετρετζίκης με αφορμή τη χθεσινή ημέρα και την γιορτή του πατέρα.
Ο γνωστός σεφ συνόδευσε την ανάρτησή του στα social media με ένα τρυφερό μήνυμα: «Χρόνια Πολλά σε όλους τους μπαμπάδες! Να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας και να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν με πολλή αγάπη, πολλά χαμόγελα και φυσικά… πολύ παιχνίδι!».
Υπενθυμίζεται ότι ο Άκης Πετρετζίκης παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, την αγαπημένη του Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ, ενώ την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε και η βάπτιση του πρώτου τους παιδιού, του Αχιλλέα.
Η κόρη τους, Ακυλίνα, γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022.
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