«Είναι πολύ αισχρά τα σχόλια που διάβασα» -Η εγκυμονούσα Σάσα Μπάστα ανακοίνωσε ότι σταματά τις ζωντανές εμφανίσεις - iefimerida.gr

Στο bullying που έχει δεχθεί στα social media για την εγκυμοσύνη της αναφέρθηκε η Σάσα Μπάστα, αποκαλύπτοντας μάλιστα κάποια από τα κακόβουλα σχόλια.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Σάσα Μπάστα, έγκυος στο δεύτερο παιδί της, ανακοίνωσε το τέλος των ζωντανών εμφανίσεών της. Η αποκάλυψη, που έγινε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», επιβεβαίωσε ότι η ερμηνεύτρια διανύει τον έκτο μήνα της κύησης.

Η τραγουδίστρια δέχεται κακόβουλα σχόλια στα social media για τις στιλιστικές της επιλογές, όπως τα τακούνια και η ακάλυπτη κοιλιά. Τα σχόλια χαρακτηρίζονται ως «αισχρά», με χρήστες να την επικρίνουν έντονα για την εμφάνισή της.

Η ίδια θυμάται ανάλογο bullying από την πρώτη της εγκυμοσύνη, εκφράζοντας την απογοήτευσή της που το βιώνει ξανά. Τονίζει ως χειρότερο στοιχείο το γεγονός ότι οι περισσότερες επικρίσεις προέρχονται από άλλες γυναίκες.

Σε παλαιότερη εμφάνισή της, η Σάσα Μπάστα είχε αποκαλύψει ότι περιμένει κορίτσι, το οποίο θα ονομαστεί Φανή-Ευφραιμία. Επιβεβαίωσε επίσης ότι η εγκυμοσύνη ήταν συνειδητή απόφαση, παρά τη διαφορά οκτώ ετών από το πρώτο παιδί.

Η τραγουδίστρια ανέφερε πως επικρίνεται από χρήστες του διαδικτύου ακόμη και για την επιλογή της να φορά τακούνια, αλλά και το ότι αφήνει ακάλυπτη την κοιλιά της.

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Όπως εξήγησε κατά την πρώτη της εγκυμοσύνη, πριν από οκτώ χρόνια, δέχτηκε ανάλογες συμπεριφορές, επισημαίνοντας πως δεν περίμενε να συμβεί κάτι αντίστοιχο μετά την ανακοίνωση πως περιμένει το δεύτερο παιδί της.

Σάσα Μπάστα: «Το λένε γυναίκες, αυτό είναι το χειρότερο»

Πριν από λίγες ημέρες η ερμηνεύτρια είχε αποκαλύψει ότι είναι εξίμισι μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί της και μέσα από δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ξεκαθάρισε πως δεν θα συνεχίσει τις ζωντανές εμφανίσεις.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, η Σάσα Μπάστα είπε: «Τελειώνω με τις ζωντανές εμφανίσεις μου. Είναι πολύ αισχρά τα σχόλια που διάβασα, γράφουν γιατί φοράω τακούνια, γιατί βγάζω την κοιλιά μου έξω και τι κοιλιά είναι αυτή. Στην προηγούμενή μου εγκυμοσύνη αισθάνθηκα πολύ άσχημα με το bullying που μου έκαναν, δεν περίμενα σε αυτή την εγκυμοσύνη να το αφήσω να με ακουμπήσει. Σε σχόλια όπως "κουνέλι θα γεννήσεις ή μωρό;" τι να απαντήσω; Και το λένε γυναίκες, αυτό είναι το χειρότερο της υπόθεσης».

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Πρόσφατα η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στο «The 2night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την εγκυμοσύνη της, κάνοντας τότε γνωστό ότι έχει μπει στον έκτο μήνα: «Δεν το έχω επιβεβαιώσει, αλλά έχει ακουστεί η φήμη ότι είμαι έγκυος. Είμαι εξίμισι μηνών έγκυος. Περιμένουμε κορίτσι και θα την πούμε Φανή-Ευφραιμία. Η κόρη μου είναι οκτώ χρονών, έχουν μία μεγάλη απόσταση η αλήθεια είναι. Όλοι μου λένε "να σας ζήσει" και εάν είμαι σίγουρη. Έμεινα συνειδητά έγκυος».

