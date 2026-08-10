Η αινιγματική ανάρτηση της Ανδρομάχης: «Κάποιοι άντρες είναι απλά κατώτεροι των περιστάσεων» - iefimerida.gr

Μια αινιγματική ανάρτηση έκανε η Ανδρομάχη στα social media, απευθυνόμενη στις διαδικτυακές της φίλες και σχολιάζοντας πως «κάποιοι άντρες είναι απλά κατώτεροι των περιστάσεων».

Η τραγουδίστρια ανέβασε την Κυριακή 9 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο τραγουδά στίχους από το νέο της κομμάτι.

Η ανάρτηση της Ανδρομάχης

Με αφορμή τους στίχους του τραγουδιού, η Ανδρομάχη έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης: «Κορίτσια μου, κάποιοι άντρες είναι απλά "κατώτεροι των περιστάσεων"».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο μήνυμα πρόσθεσε: «Όμορφη καλοκαιρινή Κυριακούλα εύχομαι», ενώ στο βίντεο που μοιράστηκε με τους followers της εμφανίζεται η φράση: «Είναι ανοιχτά τα δικαστήρια και σήμερα».

Οι φήμες για την προσωπική της ζωή

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας γίνεται εν μέσω δημοσιευμάτων που αναφέρονται στην προσωπική της ζωή και κάνουν λόγο για κρίση στη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη.

Μέχρι στιγμής, πάντως, κανένας από τους δύο τραγουδιστές δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.