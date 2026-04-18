Η Αιμιλία Υψηλάντη για την κακοποιητική συμπεριφορά που υπέστη από γνωστό συνάδελφό της -Πώς αντέδρασε - iefimerida.gr

Θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς πάνω στη σκηνή αποκάλυψε ότι έχει πέσει και η Αιμιλία Υψηλάντη - το χειρότερο που της έχει συμβεί ως ηθοποιός.

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η γνωστή ηθοποιός Αιμιλία Υψηλάντη, η οποία ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα αργά», το βράδυ της Παρασκευής 17 Απριλίου.

«Μεγάλος και γνωστός ηθοποιός…»

Όπως είπε η ηθοποιός Αιμιλία Υψηλάντη, έχει υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά από γνωστό ηθοποιό όταν η ίδια ήταν σε νεαρή ηλικία και έκανε τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική.

«Το χειρότερο από όλα είναι η κακοποιητική συμπεριφορά όταν είσαι πάνω στη σκηνή από συνάδελφο. Γιατί σε αυτό δε μπορείς να αμυνθείς. Οι θεατές δεν το καταλαβαίνουν. Συμβαίνει κυρίως όταν είσαι νέος και ο άλλος είναι μεγάλος και γνωστός ηθοποιός και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Το έχω υποστεί… (δεν το λέω στην παράσταση) γιατί ζουν τα παιδιά του. Ένας σεβασμός στα παιδιά πρέπει να υπάρχει. Κάποια άλλα πράγματα εγώ τα έλεγα. Και σε πολλές περιπτώσεις όταν βρισκόμασταν οι ηθοποιοί τα αφηγούμασταν και τα διακωμωδούσαμε λιγάκι. Είχαμε κάποιον τρόπο να έχουμε μια άμυνα. Ομολογώ ότι επειδή πολύ γρήγορα απέκτησα και κάποιες άλλες ιδιότητες και από το στιλ μου, ούτε με φλερτάρανε ούτε είχα τέτοιες σοβαρές συμπεριφορές».

Στη συνέχεια, η σπουδαία πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στους κρυφούς θαυμαστές της: «Τα τελευταία χρόνια έβρισκα κάποιους καθηγητές πανεπιστημίου, σημαντικές προσωπικότητες, και μου έλεγαν ότι ήταν ερωτευμένοι μαζί μου, αλλά δεν μπορούσαν να με πλησιάσουν γιατί ήμουν κάπως».