Η Αιμιλία Υψηλάντη για την Αθήνα μιας άλλης εποχής: «Πήγαινα κατευθείαν για πρωινό στο Χίλτον μετά από τα μπουζούκια» - iefimerida.gr

Για την τελευταία της δουλειά στο θέατρο και την παράσταση «AI-MILIA» αναφέρθηκε η Αιμιλία Υψηλάντη, η οποία μίλησε και για την οικογένεια στην οποία μεγάλωσε.

Η ηθοποιός στάθηκε στο ρόλο της στην παράσταση η οποία θα παρουσιαστεί στο θέατρο Αργώ από τις 25 Απριλίου, τονίζοντας πως πολλοί είναι εκείνοι που νομίζουν ότι τον επέλεξε προκειμένου να απαλλαγεί από το προσωπικό βάρος μιας σοβαρής απώλειας που είχε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια εξήγησε πως εμπεριέχει πολλά κομμάτια της ζωής της, ωστόσο δεν αποτελεί βιογραφία. Επιπλέον επισήμανε πως το κομμάτι της απώλειας ανασύρεται μονάχα για λίγα λεπτά κατά τη διάρκεια του έργου, καθώς δεν θεωρεί πως χρειάζεται πολύς χώρος και πολλά λόγια για να εκφραστεί η σημασία της.

Αιμιλία Υψηλάντη: «Για εμένα το θέατρο πρέπει να γεννάει χαρά»

Η Αιμιλία Υψηλάντη, η οποία είχε αποκτήσει μία κόρη με τον Άγγελο Υψηλάντη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών τον Νοέμβριο του 2022, είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Buongiorno»: «Για εμένα το θέατρο πρέπει να γεννάει χαρά. Πολλοί νομίζουν ότι κάνω αυτή τη δουλειά και αυτόν τον μονόλογο για να απαλλαγώ από το προσωπικό μου βάρος μια σοβαρής απώλειας που είχα. Όχι όμως, δεν το κάνω για αυτό. Την απώλεια την ανασύρω μόνο μια στιγμή μέσα στο έργο, γιατί τα σημαντικά γεγονότα δεν καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο, πάνε σε βάθος και δεν χρειάζεσαι πολλά λόγια για να τα εκφράσεις. Μάλλον δεν υπάρχουν λόγια για να τα εκφράσεις».

«Ήμουν από μικροαστική οικογένεια, προφυλαγμένη»

Η ηθοποιός μιλώντας για την οικογένειά της, σημείωσε πως μεγάλωσε σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον, ωστόσο όταν έγινε ηθοποιός υπήρχαν διαστήματα όπου είχε επιλέξει την έντονη ζωή: «Είμαι γέννημα θρέμμα μίας άλλης εποχής. Είμαι παιδί δύο εκπαιδευτικών, η πρώτη κόρη της οικογένειας, που σημαίνει ότι έχεις αίσθηση καθήκοντος. Ήμουν από μικροαστική οικογένεια, προφυλαγμένη. Ήμασταν σε ένα κουκούλι, σε μία αγκαλιά. Έζησα και την έντονη ζωή. Όταν ήμουν ηθοποιός τα πρώτα χρόνια με θυμάμαι να μην κοιμάμαι τα βράδια. Πήγαινα κατευθείαν για πρωινό στο Χίλτον μετά από τα μπουζούκια. Ήμουν πάντα σοβαρή, αλλά μου άρεσαν πολύ οι παρέες. Δεν μου αρέσει καθόλου να μένω στο σπίτι, η ζωή είναι έξω. Ο σύζυγός μου είναι ακριβώς το αντίθετο, δεν ακολουθεί. Είναι περίεργο πως κάποιοι άνθρωποι σμίγουν με τα αντίθετά τους», ανέφερε.

