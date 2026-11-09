Ο Αχαρόν Γκενίς στην Εβδομάδα Μόδας του Τελ Αβίβ -Από το Μπνέι Μπρακ στην πασαρέλα - iefimerida.gr

Η εφετινή «Israel Canada Fashion Week Tel Aviv» άνοιξε με τον Αχαρόν Γκενίς, που αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της ισραηλινής μόδας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο σχεδιαστής Αχαρόν Γκενίς, με καταγωγή από υπερορθόδοξη οικογένεια, μετατρέπει τις μνήμες και την ταυτότητά του σε ρούχα. Οι βραβευμένες συλλογές του, που κινούνται μεταξύ αυστηρού και εύθραυστου, έχουν αποσπάσει διεθνή προσοχή.

Στην πασαρέλα του κυριαρχεί το λευκό, με φαρδιές φόρμες από βαμβάκι και οργάντζα, κεντημένα υφάσματα και έντονα βολάν. Δυνατό σημείο της παρουσίασης αποτελεί ένα μοντέλο που κρατά υφασμάτινους πελαργούς, σύμβολο με θρησκευτικές αναφορές.

Τα μαύρα καπέλα του υπερορθόδοξου κόσμου μεταμορφώνονται σε γλυπτά αξεσουάρ. Η χρωματική παλέτα εξελίσσεται από το λευκό σε αποχρώσεις του ροζ και του λαδί, για να καταλήξει σε αυστηρά μαύρα σύνολα με ραφτά σακάκια.

Ο Γκενίς ανατρέπει τα αυστηρά όρια μεταξύ ανδρικού και γυναικείου ντυσίματος, συνδυάζοντας πουριτανικά και προκλητικά στοιχεία. Η συλλογή συνιστά μια προσωπική αφήγηση για την επαναδιαπραγμάτευση της κληρονομημένης ταυτότητας και της παράδοσης.

Η διοργάνωση φιλοξενείται για 16η χρονιά στο συγκρότημα Kremenitzky 7, στο Τελ Αβίβ. Ο σχεδιαστής, που έζησε τα παιδικά του χρόνια σε υπερορθόδοξη οικογένεια, μετατρέπει τη μνήμη, την πίστη και την ταυτότητα σε ρούχα. Η κολεξιόν του κινείται ανάμεσα στο αυστηρό και το εύθραυστο.

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Μια διαφορετική παρουσία στην Εβδομάδα Μόδας στο Τελ Αβίβ

Ο Γκενίς μεγάλωσε στο Μπνέι Μπρακ, και αυτή η καταγωγή είναι η μεγάλη πηγή έμπνευσής του.

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Σπούδασε σχέδιο μόδας στο WIZO Χάιφας και το 2019 έφτιαξε τη δική του ανεξάρτητη μάρκα.

Η πτυχιακή του συλλογή, «Lo Tishtok!» («Δεν θα σωπάσεις!»), τράβηξε την προσοχή των μέσων. Το έργο του «Lo Yilbash» («Δεν θα φορέσει») τού χάρισε το Βραβείο Σχεδίου Edmond de Rothschild το 2022.

Τα τελευταία χρόνια έχει δείξει δουλειά του στο Παρίσι και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Χάιφας.

Η συλλογή όπου κυριαρχεί το λευκό

Η πασαρέλα μοιάζει με κάτι ανάμεσα σε προσευχή και θεατρική παράσταση. Το λευκό κυριαρχεί. Υπάρχουν φαρδιές φόρμες από βαμβάκι και οργάντζα, κεντημένα και διάτρητα υφάσματα που θυμίζουν παλιά προίκα, και διάφανες στρώσεις που αφήνουν το σώμα να φαίνεται. Τα βολάν είναι παντού: σε τεράστιους γιακάδες, σε φουσκωτά μανίκια και σε μανσέτες που πέφτουν σαν αφρός.

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Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του σόου είναι ένα μοντέλο με ένα μακρύ λευκό ρούχο, σαν νυχτικό ή χιτώνα. Στις παλάμες του κρατά δύο υφασμάτινους πελαργούς, έναν λευκό και έναν μαύρο, με κόκκινα ράμφη. Η εικόνα έχει ενδιαφέρον, γιατί στα εβραϊκά ο πελαργός λέγεται «χασιντά», λέξη με την ίδια ρίζα με το «χασίντ», δηλαδή τον ευσεβή.

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Τα καπέλα μιλούν με τον ίδιο κώδικα

Τα μαύρα καπέλα του υπερορθόδοξου κόσμου γίνονται εδώ γλυπτά με πλατύ, επίπεδο γείσο, σε ροζ πούδρας και σε μαύρο. Σε άλλα σύνολα εμφανίζονται ψηλά, γούνινα καλύμματα κεφαλής.

Η παλέτα ξεκινά από το λευκό και το ιβουάρ και περνά στο ροζ, στο γαλάζιο πάγου, στο navy και στο λαδί. Στο τέλος καταλήγει σε μαύρα σύνολα με ραφτά σακάκια και βολάν που πέφτουν σαν σκιές. Ξεχωρίζουν ένα σατέν ροζ φόρεμα που κυλά ως το πάτωμα και ένα ασημί μίνι με γλυπτά βολάν. Ξεχωρίζει επίσης ένα patchwork μπουφάν με ρόμβους σε ροζ και μπλε, που θυμίζει στολή αρλεκίνου και φοριέται με διάφανο καλσόν και μυτερές γόβες.

Ανατρέπει τα αυστηρά όρια

Στην ανδρική πλευρά, ο Γκενίς ανατρέπει τα αυστηρά όρια ανάμεσα σε ανδρικό και γυναικείο. Βλέπουμε ψηλούς γιακάδες και ζαμπό με πλισέ, κοντά παντελόνια με μαύρες διάφανες κάλτσες και λουστρίνια, καθώς και μακριά λευκά παλτά με ζώνη. Ένα λαδί oversized σακάκι με λευκό βολάν στον λαιμό συνοψίζει όλη τη συλλογή: είναι ταυτόχρονα πουριτανικό και προκλητικό.

Δεν πρόκειται για μια «όμορφη» συλλογή με τη συνηθισμένη έννοια. Είναι μια προσωπική αφήγηση για το τι κουβαλάμε από εκεί που μεγαλώσαμε και για το πώς μπορούμε να το ξαναράψουμε στα μέτρα μας. Το ότι αυτή η αφήγηση ανοίγει την Εβδομάδα Μόδας του Τελ Αβίβ είναι από μόνο του δήλωση.

